Az bilinen 25 psikolojik gerçek

Bilim insanlarının yıllar süren araştırmaları sonucu ortaya çıkan gerçekler sizi şaşırtacak

16 ve 28 yaşlar arasında kurulan dostluklar daha güçlü oluyor.

Duygularımızın iletişimimizi etkilediği gerçeği aslında yanlış; tam tersine gün içinde yaşadığımız etkileşimler duygusal durumumuzu belirliyor

Bir kişinin karakterini, restoran çalışanlarına nasıl davrandığına bakarak anlayabilirsiniz.

Erkekler kadınlardan daha komik değil; yalnızca daha fazla şaka yapıyor ve umarsızca konuşuyorlar.

Kadınların vücudunda erkeklerinkine oranlar 2 kat daha fazla ağrı reseptörü var, ama ağrı eşikleri yüksek olduğu için buna katlanabiliyorlar.

Yüksek frekanslı müzik dinlemek sizi rahatlatarak daha mutlu hissetmenizi sağlar.

Geceleri düşünmekten uyuyamıyorsanız yataktan kalkın ve o düşünceleri yazmaya başlayın. Böylelikle zihninizi rahatlatabilirsiniz.

‘Günaydın’ ve ‘iyi geceler’ mesajları beyninizdeki mutluluk bölgesini harekete geçirir.

Sizi korkutan şeyler yapmak aslında sizi daha mutlu yapar.

Bilim insanları kadınların ortalama sır tutma süresini 47 saat 15 dakika olarak belirledi.

Herkesi mutlu etmeye çabalayan kişiler kendini en yalnız hissedenlerdir

Ne kadar mutlu olursanız uykuya o kadar az ihtiyacınız olur.

Sevdiğiniz kişinin elini tuttuğunuzda daha az acı hisseder ve daha endişesiz olursunuz.

Normalin üzerinde zekaya sahip olan insanların diğerlerine oranla daha az arkadaşı vardır, çünkü çok daha seçicidirler.

En yakın arkadaşınızla evlenmek, ileride boşanma riskinizi yüzde 70 azaltır ve sonsuza dek sürme ihtimali çok yüksektir.

Arkadaşlarının çoğu erkek olan kadınlar diğerlerine göre daha iyi hisseder.

İki dil konuşan insanlar farkında olmadan konuştukları dile göre karakter değiştirir.

Uzun süre yalnız kalmak, günde 15 sigara içmek kadar sağlığınıza zararlıdır.

Seyahat etmek beyin sağlığınıza iyi geldiği gibi depresyon ve kalp krizi riskinizi de azaltır.

İnsanlar ilgilendikleri konular hakkında konuşurken çok daha çekici görünür.





İki insan karşılıklı konuşurken bir taraf ayağını ileri geri hareket ettiriyor ya da sürekli sallıyorsa kesinlikle o diyalogtan memnun değildir ve farklı düşüncededir.

Zeki insanlar çok hızlı düşündükleri için el yazıları genellikle kötüdür.

Kadınların tok sesli erkekleri tercih etmelerinin psikolojik sebebi, o erkekleri daha güvenilir ve sakin görmeleri.

Çevrenizde herkese tavsiye veren bir kişi varsa bilin ki hayatında en çok sorun yaşayan odur.