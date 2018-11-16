Tarihî bir savaş ve kahramanlık öykülerini görebileceğimiz atlı heykellerin işlevi yalnızca bir sanat eseri formu değildir. Atın üstündeki savaşçı hakkında bize önemli mesajlar verir. Atlı heykellerin kökeni Antik Yunan’a kadar uzanır. Lafı fazlaca uzatmadan yana değilim. O yüzden atlı heykellerin gizli mesajı nedir, örnekleri nelerdir sırasıyla öğrenelim. Tabii ki bu kadar çok tarihî bilgi içeren bir konuda farklı görüşler, reddiyeler ve kabuller de yok değil. Onlara da değineceğiz.

Atlı heykellerin Batı dünyasındaki en eski örnekleri Antik Yunan’a uzanır Eski Yunan heykellerinde yaygın olarak kullanılan malzemenin bronz olduğu bilinir ve atlı yarış arabaları bu dönemin belirgin örnekleridir En eski atlı heykellerden biri olarak kabul edilen Rampin Rider M.Ö 6. yüzyılda Atina’da bulunur Atlı heykellerin içerdiği ve gizli diyebileceğimiz mesajsa atın duruş pozisyonuyla alakalı bir olaydır Buna göre atın duruşuna, binicisinin ölüm nedenini gösterdiğine yönelik bir anlam yüklenir Atın öndeki iki ayağı da havadaysa binicinin bir muhaberede, tek ayağı havadaysa savaşta aldığı yaralar sonucu, yerdeyse doğal yollarla öldüğüne inanılır Bilginin tartışılır olma sebebi ise; bazı atlı heykellerin bu kodla çelişebilir olmasıdır Bu karşı tezin en belirgin örneklerinden biri savaşla alakalı bir şekilde ölen General John Sedgwick’in heykelindeki atın ayaklarının yerde olması Yine de muayyen çelişkileri dışarıda tutarsak pek çok atlı heykelin bu bilgiyle çelişmediğini de belirtmek gerekir Roma imparatoru Marcus Aurelius’un heykeli. O dönemde Batı’da üzengi olmadığı için heykelde de üzengi yok İtalya Krallığı’nın ilk kralı Vittorio Emanuele’in Binicilik Heykeli