Atlı Heykellerin Gizli Mesajı

Atlı heykellerin Batı dünyasındaki en eski örnekleri Antik Yunan’a uzanır
Eski Yunan heykellerinde yaygın olarak kullanılan malzemenin bronz olduğu bilinir ve atlı yarış arabaları bu dönemin belirgin örnekleridir
En eski atlı heykellerden biri olarak kabul edilen Rampin Rider M.Ö 6. yüzyılda Atina’da bulunur
Atlı heykellerin içerdiği ve gizli diyebileceğimiz mesajsa atın duruş pozisyonuyla alakalı bir olaydır
Buna göre atın duruşuna, binicisinin ölüm nedenini gösterdiğine yönelik bir anlam yüklenir
Atın öndeki iki ayağı da havadaysa binicinin bir muhaberede, tek ayağı havadaysa savaşta aldığı yaralar sonucu, yerdeyse doğal yollarla öldüğüne inanılır
Bilginin tartışılır olma sebebi ise; bazı atlı heykellerin bu kodla çelişebilir olmasıdır
Bu karşı tezin en belirgin örneklerinden biri savaşla alakalı bir şekilde ölen General John Sedgwick’in heykelindeki atın ayaklarının yerde olması
Yine de muayyen çelişkileri dışarıda tutarsak pek çok atlı heykelin bu bilgiyle çelişmediğini de belirtmek gerekir
Roma imparatoru Marcus Aurelius’un heykeli. O dönemde Batı’da üzengi olmadığı için heykelde de üzengi yok
İtalya Krallığı’nın ilk kralı Vittorio Emanuele’in Binicilik Heykeli