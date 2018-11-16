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Atlı Heykellerin Gizli Mesajı

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Tarihî bir savaş ve kahramanlık öykülerini görebileceğimiz atlı heykellerin işlevi yalnızca bir sanat eseri formu değildir. Atın üstündeki savaşçı hakkında bize önemli mesajlar verir. Atlı heykellerin kökeni Antik Yunan’a kadar uzanır. Lafı fazlaca uzatmadan yana değilim. O yüzden atlı heykellerin gizli mesajı nedir, örnekleri nelerdir sırasıyla öğrenelim. Tabii ki bu kadar çok tarihî bilgi içeren bir konuda farklı görüşler, reddiyeler ve kabuller de yok değil. Onlara da değineceğiz.

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Atlı Heykellerin Gizli Mesajı
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Atlı heykellerin Batı dünyasındaki en eski örnekleri Antik Yunan’a uzanır

 

Eski Yunan heykellerinde yaygın olarak kullanılan malzemenin bronz olduğu bilinir ve atlı yarış arabaları bu dönemin belirgin örnekleridir

En eski atlı heykellerden biri olarak kabul edilen Rampin Rider M.Ö 6. yüzyılda Atina’da bulunur

Atlı heykellerin içerdiği ve gizli diyebileceğimiz mesajsa atın duruş pozisyonuyla alakalı bir olaydır

 

Buna göre atın duruşuna, binicisinin ölüm nedenini gösterdiğine yönelik bir anlam yüklenir

Atın öndeki iki ayağı da havadaysa binicinin bir muhaberede, tek ayağı havadaysa savaşta aldığı yaralar sonucu, yerdeyse doğal yollarla öldüğüne inanılır

Bilginin tartışılır olma sebebi ise; bazı atlı heykellerin bu kodla çelişebilir olmasıdır

Bu karşı tezin en belirgin örneklerinden biri savaşla alakalı bir şekilde ölen General John Sedgwick’in heykelindeki atın ayaklarının yerde olması

 

Yine de muayyen çelişkileri dışarıda tutarsak pek çok atlı heykelin bu bilgiyle çelişmediğini de belirtmek gerekir

Roma imparatoru Marcus Aurelius’un heykeli. O dönemde Batı’da üzengi olmadığı için heykelde de üzengi yok

İtalya Krallığı’nın ilk kralı Vittorio Emanuele’in Binicilik Heykeli

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