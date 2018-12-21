Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler

Zihnimize kazınmış asırlık resimler nem, güneş ışığı ve sayısız dış faktörden ötürü hasar görebiliyor. Fakat bakterilerden dolayı zarar görebilirler mi? İtalyan araştırmacılar, eski resimlerin bakterilerle dolup taştığını ve bu bakterilerin zaman içerisinde yerleştikleri tablodaki resmi yok edebileceklerini fark ettiler. İnsanlığın mirasını korumak için laboratuvar ortamında yok edici organizmalarla savaşacak başka bakteriler eşeylediler.

PLOS One’da yayımlanan bir makalede bütün tabloların bir gün bu biyolojik bozulmaya maruz kalabileceği ve söz konusu bakterileri durdurmak için onları daha iyi anlamamız gerektiği vurgulanmış Hangi tip mikropların tablolardan beslendiğini tespit etmek için Ferrara Vado’da bulunan Santa Maria Bazilikası’ndaki, İtalyan ressam Carlo Bononi’ye ait “Incoronazione della Vergine” (Bakire’nin Taç Giyme Töreni) eseri incelenmiş 2012’de gerçekleşen bir deprem sonrası kilisenin tavanından tamamıyla sökülen bu eser, ön yüzü uzunca bir süredir nem toplayan bir duvara dönecek şekilde bırakılmış olduğu için bu çalışmaya en uygun örnek olarak görülmüş Tablonun ön ve arka kısımlarından örnek aldıktan sonra Elisabetta Caselli tarafından yönetilen araştırma takımı, özellikle sarı ve kırmızı yağlı boya pigmentlerinden beslenmeyi seven stafilokok, basil, aspergillus gibi çeşitli bakteri ve mantar tiplerini tespit etmişler Caselli’nin mikrobiyoloji alanı hastanelerdeki mikropları yok etmek üzerine olduğu için, aklına tabloların üzerindeki bakteri ve mantarları imha edecek benzer bakteri çeşitlerini eşeylemek gelmiş Yapılan birkaç deneme sonrasında uygulanan metodun son derece başarılı olduğu görülmüş. Şimdi ise çalışmalar, gelecekteki bakteri istilalarını önleyecek ve tablolara zarar vermeden uygulanabilecek spor ve bakteri barındıran hafif alkollü bir solüsyon geliştirmek üzerine yoğunlaşmış durumda