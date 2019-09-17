Ailemizden Miras Kalabilen ve Karakterimizi Belirleyen 11 Korkutucu Gen

İntihara meyilli olmak ya da kötümserlik gibi bazı olumsuz özelliklerin bizlere ailelerimizden miras kalabildiğini öğrenince çok şaşıracaksınız!

Fiziksel görünüşümüzle ve karakterimizle ilgili birçok detayın bizlere ailemizden miras kaldığını biliyoruz. Miras kalan bu detaylardan bazıları iyiyken bazıları da oldukça kötü olabiliyor… Yapılan araştırmalar intihara meyilli olmak ya da kötümserlik gibi bazı olumsuz özelliklerin de genetik miras yoluyla aktarıldığını kanıtladı. İşte ailelerimizden bizlere geçebilen ve karakterimizi belirleyen 11 kötü gen…

1. Aldatma



Dopamin denen hormonu daha önce duymuş olabilirsiniz. Dopamin, zorlu bir işi başarmak ya da iyi bir seks gibi vücudumuzu ve beynimizi tatmin edecek şeyler yaptığımızda salgılanan bir hormondur. Ancak DRD4 adındaki gene sahip olanlar için durum biraz daha farklı! Genetik yollarla aktarılan DRD4 geni, partnerinizi aldattığınızda dopamin salgılamanıza neden oluyor. Bu nedenle DRD4 genine sahip insanlar, sahip olmayan insanlara göre partnerini aldatmaya çok daha meyilli olabiliyor.

2. İsraf



Eğer gereksiz para harcamak gibi kötü bir alışkanlığınız varsa size şaşırtıcı bir haberimiz var! Yapılan araştırmalar, gereksiz para harcama ya da parayı israf etme gibi alışkanlıkların aileden geçebildiğini kanıtlıyor. Özellikle 8 yaşına kadar olan yetiştirilme şeklimizin, paraya karşı olan tavrımızda büyük bir önemi var.

3. Yemek seçme



Yemek seçen insanlarla sık sık karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu tarz insanların birçoğu, fark etmeseler de ciddi yeme bozukluklarına sahiptir. Eğer yeni yemekler denemekten korkuyorsanız, sürekli olarak yemek seçiyorsanız ve yemekleri yemeden önce uzun uzun kokluyorsanız bu durumun da ailenizden geçmiş olabileceğini hatırlatalım.

4. Kendini düzgün bir biçimde ifade edememe



Eğer sinirli bir anne babaya sahipseniz geçmiş olsun! Agresiflik, sinir anında kendini ifade edememek ve konuşamamak da aileden geçebilen özellikler arasında.

5. İntihara meyilli olma



Eğer intihara meyillilik geni olarak adlandırılan RGS2 genine sahipseniz, hayatınız boyunca bir psikologdan destek almanızda fayda var. Araştırmalar bu gene sahip ailelerin nesiller boyunca intihara teşebbüs eden bireylere sahip olduğunu gösteriyor.

6. Kötü iletişim şekillerine sahip olma



Eğer aileniz diğer insanlarla iletişim kurarken zorlanan bireylere sahipse bu özellik size de geçmiş olabilir! Tabii ki kesinlikle böyle olmak zorunda diye bir kural yok ancak biz yine de uyaralım…

7. Travmatik olayları aktaran



Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, ailemizdeki bireyler travmatik olaylar yaşadığında bu durum bizlere de gen yoluyla aktarılabiliyor. Örneğin Nazi’ler tarafından işkenceye maruz kalan insanların torunları, onların çektiği acıları hala hissedebiliyor.

8. Kötümserlik



British Columbia Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Rebecca Todd’un yaptığı açıklamaya göre ADRA2B adındaki gen, bizlere ailelerimizden miras kalabiliyor ve ruh halimiz üzerinde büyük bir etkiye sahip.

9. İkili ilişkilerde başarısız olma



Tıpkı kötü iletişim şekillerine sahip olmak gibi ikili ilişkilerde başarısız olma geni de bizlere ailemizden geçebiliyor. Eğer anneniz ya da babanız evliliklerini yürütmekte başarısızsa bu durum size de bulaşmış olabilir!

10. Uykusuzluk



Eğer ailenizde uykusuzluk, huysuz bacak sendromu ya da depresyon gibi problemler varsa ve sizde benzer durumlardan şikayetçiyseniz artık sebebini biliyorsunuz!

11. Gevezelik



Çok konuşmamızdan sorumlu olan FOXP2 geni de ailemizden bize miras kalan kötü genlerden biri!