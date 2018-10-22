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ABD’nin konuştuğu adama büyü yaptılar

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Adı taciz iddialarıyla uzun süre ABD basınının gündemini meşgul eden Brett Kavanaugh'a karşı ilginç bir grup harekete geçti. New York'ta ayin düzenleyen bir grup 'cadı', Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'a büyü yaptı.

ABD’nin konuştuğu adama büyü yaptılar
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Ayini düzenleyenler arasında yer alan Dakota Bracciale, yapılan büyünün ayrıntılarını veremeyeceklerini ancak bunun, “Brett Kavanaugh’nun gerçek yüzünü ortaya çıkarmayı, zarar vermeyi ve başarısız olmasını sağlamayı” amaçladığını söyledi.

ABD’nin konuştuğu adama büyü yaptılar

Organizatörler, büyünün ne zaman etkisini göstereceği yönündeki bir soruya ise bunun en kısa zamanda olmasını beklediklerini belirterek, “Bununla birlikte bu tarz durumlarda kesin bir takvim vermek mümkün değil” yanıtını verdiler.

Onlarca kişinin katıldığı ayin, internet üzerinden de canlı yayınlandı.

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California eyaletinden Katolik Rahip Gary Thomas da bugün düzenleyeceği ayinde büyünün bozulması için dua edeceğini açıkladı.

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Kavanaugh, Trump tarafından aday gösterildikten sonra taciz iddialarının hedefi olmuş, ancak ‘net kanıt’ ortaya sürülememesi üzerine Yüksek Mahkeme üyeliğine seçilmişti

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