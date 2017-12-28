2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler

13 Ocak 2017
Valparaiso, Şili'de gelen orman yangını günler sürdü
19 Ocak 2017
Colima, Meksika'daki Fire yanardağı patladı.
26 Ocak 2017
San, Santiago, Şili'nin 240 kilometre güneyinde kalan Santa Olga kasabasında meydana gelen orman yangını pek çok insanı etkisi altına aldı.
2 Şubat 2017
A Guarda, İspanya'da dev bir fırtına meydana geldi.
13 Şubat 2017
California'daki Oroville barajı taşarak saniyede 100.000 feet (2831.685m³) su bıraktı.
17 Mart 2017
Lima, Peru'da meydana gelen sel felaketinin ardından kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi.
2 Nisan 2017
Endonezya'da yaşanan toprak kaymasından sonra arama-kurtarma ekiplerinin operasyonu günler sürdü.
3 Nisan 2017
Mocoa, Kolombiya'daki sel felaketi geriye bu görüntüleri bıraktı.
6 Haziran 2017
Asakura, Japonya'da yaşanan büyük sel felaketinin ardından bu manzara yaşandı.
18 Haziran 2017
Bouca, Portekiz'de orman yangını yaşandı.
4 Temmuz 2017
Hindistan'da büyük bir sel felaketi meydana geldi.
10 Ağustos 2017
Portekiz'in Pucarica köyünü etkisi altına alan yangın.
14 Ağustos 2017
Sierra Leone'de meydana gelen sel binlerce insanı etkiledi.
28 Ağustos 2017
Son yılların en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen Harvey Kasırgası. Houston, Texas
8 Eylül 2017
Meksika'da meydana gelen deprem sonrası pek çok bina yerle bir oldu.
11 Eylül 2017
ABD'nin Florida'eyaletinde yaşanan Irma kasırgası binlerce insanı etkisi altına aldı.
24 Eylül 2017
San Juan, Porto Riko'da Marla Kasırgası yaşandı.
6 Ekim 2017
Nikaragua'da meydana gelen Nate kasırgası ülkeyi günler boyunca etkisi altına aldı.
9 Ekim 2017
Napa, California'da meydana gelen yangın sonucu pek çok yer küle döndü.
10 Ekim 2017
Tribsees, Almanya'daki A20 yolu bilinmeyen bir sebeple çöktü.
12 Ekim 2017
Santa Rosa, California'daki yangın sonucu küle dönmüş alanlar böyle görüntülendi.
13 Ekim 2047
Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki Table dağındaki Oniki Havariler alanında çıkan yangın objektiflere böyle yansıdı.
14 Ekim 2017
Endonezya'daki Sinabung Yanardağı patladı.
16 Ekim 2017
Atina, Yunanistan'da son yılların en büyük sel felaketlerinden biri yaşandı.
6 Aralık 2017
Ventura, California'da meydana gelen yangın 101 yolunda böyle görüntülendi.
11 Aralık 2017
Cassis, Fransa'da yaşanan fırtınada en akılda kalıcı görüntülerden biri işte bu kareydi.