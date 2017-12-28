2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler

Endonezya'da volkanik patlamalar ve Peru'da büyük sel baskını dahil olmak üzere milyonlarca insan doğal afetlere de maruz kaldı.Dünya sert yüzünü bu yıl insanoğluna sıklıkla hatırlattı. Amerika'da birbiri ardına yaşanan kasırgalar ve yangınların yanı sıra Güney Amerika ülkelerinde bir bir yaşanan depremler, Endonezya'daki volkanik patlamalar ve Peru'daki büyük sel baskını gibi doğal afetler milyonlarca insanı etkiledi.İşte bu yıl insanoğlunun yüzleştiği 26 doğal afet...

13 Ocak 2017 Valparaiso, Şili'de gelen orman yangını günler sürdü 19 Ocak 2017 Colima, Meksika'daki Fire yanardağı patladı. 26 Ocak 2017 San, Santiago, Şili'nin 240 kilometre güneyinde kalan Santa Olga kasabasında meydana gelen orman yangını pek çok insanı etkisi altına aldı. 2 Şubat 2017 A Guarda, İspanya'da dev bir fırtına meydana geldi. 13 Şubat 2017 California'daki Oroville barajı taşarak saniyede 100.000 feet (2831.685m³) su bıraktı. 17 Mart 2017 Lima, Peru'da meydana gelen sel felaketinin ardından kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi. 2 Nisan 2017 Endonezya'da yaşanan toprak kaymasından sonra arama-kurtarma ekiplerinin operasyonu günler sürdü. 3 Nisan 2017 Mocoa, Kolombiya'daki sel felaketi geriye bu görüntüleri bıraktı. 6 Haziran 2017 Asakura, Japonya'da yaşanan büyük sel felaketinin ardından bu manzara yaşandı. 18 Haziran 2017 Bouca, Portekiz'de orman yangını yaşandı. 4 Temmuz 2017 Hindistan'da büyük bir sel felaketi meydana geldi. 10 Ağustos 2017 Portekiz'in Pucarica köyünü etkisi altına alan yangın. 14 Ağustos 2017 Sierra Leone'de meydana gelen sel binlerce insanı etkiledi. 28 Ağustos 2017 Son yılların en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen Harvey Kasırgası. Houston, Texas 8 Eylül 2017 Meksika'da meydana gelen deprem sonrası pek çok bina yerle bir oldu. 11 Eylül 2017 ABD'nin Florida'eyaletinde yaşanan Irma kasırgası binlerce insanı etkisi altına aldı. 24 Eylül 2017 San Juan, Porto Riko'da Marla Kasırgası yaşandı. 6 Ekim 2017 Nikaragua'da meydana gelen Nate kasırgası ülkeyi günler boyunca etkisi altına aldı. 9 Ekim 2017 Napa, California'da meydana gelen yangın sonucu pek çok yer küle döndü. 10 Ekim 2017 Tribsees, Almanya'daki A20 yolu bilinmeyen bir sebeple çöktü. 12 Ekim 2017 Santa Rosa, California'daki yangın sonucu küle dönmüş alanlar böyle görüntülendi. 13 Ekim 2047 Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki Table dağındaki Oniki Havariler alanında çıkan yangın objektiflere böyle yansıdı. 14 Ekim 2017 Endonezya'daki Sinabung Yanardağı patladı. 16 Ekim 2017 Atina, Yunanistan'da son yılların en büyük sel felaketlerinden biri yaşandı. 6 Aralık 2017 Ventura, California'da meydana gelen yangın 101 yolunda böyle görüntülendi. 11 Aralık 2017 Cassis, Fransa'da yaşanan fırtınada en akılda kalıcı görüntülerden biri işte bu kareydi.