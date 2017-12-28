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2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler

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Endonezya'da volkanik patlamalar ve Peru'da büyük sel baskını dahil olmak üzere milyonlarca insan doğal afetlere de maruz kaldı.Dünya sert yüzünü bu yıl insanoğluna sıklıkla hatırlattı. Amerika'da birbiri ardına yaşanan kasırgalar ve yangınların yanı sıra Güney Amerika ülkelerinde bir bir yaşanan depremler, Endonezya'daki volkanik patlamalar ve Peru'daki büyük sel baskını gibi doğal afetler milyonlarca insanı etkiledi.İşte bu yıl insanoğlunun yüzleştiği 26 doğal afet...

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2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
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13 Ocak 2017

Valparaiso, Şili'de gelen orman yangını günler sürdü

 

19 Ocak 2017

Colima, Meksika'daki Fire yanardağı patladı. 

26 Ocak 2017

San, Santiago, Şili'nin 240 kilometre güneyinde kalan Santa Olga kasabasında meydana gelen orman yangını pek çok insanı etkisi altına aldı.

2 Şubat 2017

A Guarda, İspanya'da dev bir fırtına meydana geldi.

13 Şubat 2017

California'daki Oroville barajı taşarak saniyede 100.000 feet (2831.685m³) su bıraktı.

17 Mart 2017

Lima, Peru'da meydana gelen sel felaketinin ardından kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi.

 

 

2 Nisan 2017

Endonezya'da yaşanan toprak kaymasından sonra arama-kurtarma ekiplerinin operasyonu günler sürdü.

3 Nisan 2017

Mocoa, Kolombiya'daki sel felaketi geriye bu görüntüleri bıraktı.

 

6 Haziran 2017

Asakura, Japonya'da yaşanan büyük sel felaketinin ardından bu manzara yaşandı.

 

 

18 Haziran 2017

Bouca, Portekiz'de orman yangını yaşandı.

4 Temmuz 2017

Hindistan'da büyük bir sel felaketi meydana geldi.

10 Ağustos 2017

Portekiz'in Pucarica köyünü etkisi altına alan yangın. 

14 Ağustos 2017

Sierra Leone'de meydana gelen sel binlerce insanı etkiledi.

28 Ağustos 2017

Son yılların en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen Harvey Kasırgası. Houston, Texas

8 Eylül 2017

Meksika'da meydana gelen deprem sonrası pek çok bina yerle bir oldu.

 

11 Eylül 2017

ABD'nin Florida'eyaletinde yaşanan Irma kasırgası binlerce insanı etkisi altına aldı.

24 Eylül 2017

San Juan, Porto Riko'da Marla Kasırgası yaşandı.

6 Ekim 2017

Nikaragua'da meydana gelen Nate kasırgası ülkeyi günler boyunca etkisi altına aldı.

 

9 Ekim 2017

Napa, California'da meydana gelen yangın sonucu pek çok yer küle döndü.

10 Ekim 2017

Tribsees, Almanya'daki A20 yolu bilinmeyen bir sebeple çöktü.

12 Ekim 2017

Santa Rosa, California'daki yangın sonucu küle dönmüş alanlar böyle görüntülendi.

 

13 Ekim 2047

Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki Table dağındaki Oniki Havariler alanında çıkan yangın objektiflere böyle yansıdı.

14 Ekim 2017

Endonezya'daki Sinabung Yanardağı patladı.

16 Ekim 2017

Atina, Yunanistan'da son yılların en büyük sel felaketlerinden biri yaşandı.

 

6 Aralık 2017

Ventura, California'da meydana gelen yangın 101 yolunda böyle görüntülendi.

11 Aralık 2017

Cassis, Fransa'da yaşanan fırtınada en akılda kalıcı görüntülerden biri işte bu kareydi. 

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