20 Ülkenin Farklı Yeni Yıl Gelenekleri

2019’u karşılamaya hazırlanırken evimizi süsledik, kırmızı iç çamaşırlarımızı aldık ve sevdiklerimizle beraber geçireceğimiz gün için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm detaylar hazır bir şekilde geri sayımımıza başladık.

Yeni yıla özel birçok gelenek için hazırlıklarımızı tamamlamış olsak da, çoğunun nereden geldiğini ve neden yapıldığını bilmiyor olabiliriz. Hatta öyle ki, birçok ülkede daha bilmediğimiz birbirinden değişik yeni yıl geleneği için de hazırlıklar çoktan yapıldı bile. Dünyanın farklı yerlerinden 20 yeni yıl geleneğini sizin için listeledik. İlginizi çekenler olursa, planınıza dahil etmeyi unutmayın. Şimdiden herkese muhteşem bir yıl diliyoruz!

1. 12’den geriye sayarken 12 üzüm yemek – İspanya

Enteresan alışkanlıklarıyla ilgimizi sıklıkla çekmeyi başaran İspanya, yeni yıl geleneklerine gelince de geride kalmıyor. Eğer İspanya’da yeni yılı geçirmeye karar verirseniz, 12’den önce her çan çaldığında bir adet üzüm yemelisiniz. Bunu 12 kere yaptığınızda ve saat 12.00’ı vurana kadar üzümleri ağzınızda tutmayı başardığınız takdirde ise, yılınızın şanslı geçeceğine inanılır. 12 adet üzüm olma sebebi ise her birinin yılın bir ayını temsil etmesidir.

2. Kapıları kırmızıya boyamak – Çin

Çin halkı, mutluluğun ve iyi şansın sembolü olarak yeni yıl zamanı kapılarını kırmızıya boyar. Ayrıca yeni yıl zamanı bıçaklarını saklamayı tercih eden Çinliler herhangi bir kesme işlemi yapmadıklarında gelecek yılın şansını koruduklarına inanır ve böylelikle şanslarının bozulmasının önüne geçtiklerini düşünürler.

3. Yazılan dileği yaktıktan sonra içmek – Rusya

Alkole olan düşkünlükleriyle ünlü olan Ruslar, yeni yıl geleneklerini de yine bunun üzerinden şekillendirmişlerdir. Yeni yıl günü kâğıda bir dilek yazan Ruslar, daha sonrasında bu dileği yakarak şampanyalarının içine atarlar. Gerçekleşmesi için de şampanyayı saat 12.01’den önce içmelidirler.

4. Elmayı ikiye bölmek – Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti’nde yeni yıl geleneği işi şansa bırakmaktan ziyade, direkt sonuç almaya odaklı şekillenmiştir. Çek Cumhuriyeti halkı yeni yıl zamanı aldıkları bir elmayı ortadan ikiye keserler ve yılın iyi geçip geçmeyeceğini çekirdeğe bakarak anlamaya çalışırlar. Bir nevi elma çekirdeği falı baktıklarını söyleyebiliriz.

5. Kapının önüne kırık tabaklar koymak – Danimarka

Kapıyla alakalı birçok gelenek yeni yılda karşımıza çıkarken, bunlardan biri Danimarkalılar tarafından gerçekleştirilen tabak kırma âdetidir. Danimarkalılar, 31 Aralık’tan önce tüm kullanılmayan tabaklarını kırarak kapının önüne koyarlar. Bir diğer kapı geleneği ise, Yunanistan’da karşımıza çıkıyor. Yunanlılar ise, yeni yıl günü kapılarına bir adet soğan asarlar. Soğan onlar için yeniden doğum anlamına gelmektedir. Hatta öyle ki, aileler çocuklarını yeni yıl günü kafalarına soğan vurarak uyandırırlar. Türkiye’de ise, bolluk ve bereket getirmesi adına kapının önüne tuz dökülür.

6. Kırmızı iç çamaşırı giymek – İtalya

Aralık ayına girdiğimizde vitrinleri süslemeye başlayan kırmızı iç çamaşırları ise, İtalya’dan tüm dünyaya yayılan bir inanç olarak karşımıza çıkıyor. Yeni yıla girerken hiç giyilmemiş bir kırmızı iç çamaşırının yeni yılda şans ve aşk getireceğine inanılır. Bu geleneğin aynısı Arjantin’de pembe renkle, Bolivya’da ise sarı renkle gerçekleştirilmektedir.

7. Saat tam 12’yi vurduğunda öpüşmek – İngiltere

Sevdiğimiz kişiyle tam 12’de bir öpücük paylaşmak hangimize huzur ve mutluluk vermiyor ki? Bunu yaptığımızda onunla uzun seneler bir arada kalacağımızı umut ediyoruz. Ne de olsa yeni yıla nasıl girersek öyle geçiyor, değil mi? Bu geleneğimiz ise, İngiltere’den geliyor. İngilizler uzun yıllardır tam 12’de sevdiğimiz kişiyi öpersek, bunun yıl içinde ilişkimizin güzel geçeceğine sebep olacağına inanıyorlar. Bir farklı çeşidi ise, Venedik’te gerçekleşmektedir. Venedik halkı her sene St. Mark Meydanı’nda toplanarak toplu bir öpüşme seansı gerçekleştirir

8. Yere bir parça dondurma atmak – İsviçre

Çikolatanın cenneti olan ülkelerden biri olarak bilinen İsviçre’deyse, yeni yılı kutlamak adına yere bir top dondurma atılır. Bunun sebebi yere atılan o topun yeni yılda bolluk ve bereket getireceğine inanılmasıdır.

9. Hayvanlarla iletişime geçmek – Romanya

Romanya ise ekonomisinin büyük bir bölümünün hayvancılık ve çiftçilikten sağlaması sebebiyle yeni yıla girerken mutlaka inekleriyle iletişim kurmaya çalışıyorlar. Eğer başarırlarsa, yeni yılın onlara bol şans ve bereket getireceğine inanıyorlar. Tıpkı Romanya çiftçileri gibi, Belçikalı çiftçiler de aynı şekilde yeni yıla girerken hayvanlarına iyi yıllar dilemeyi asla unutmuyorlar.

10. Evin bir yerine ökseotu asmak – İrlanda

Eğer bir kişiyle aynı anda ökseotu altında durursanız, o kişiyle öpüşmek zorundasınızdır. Ökseotunun bu kadar samimi bir aktiviteyi beslemesi ise, İrlandalılardan geliyor. İrlandalı bekâr kadınlar, yeni yılda kendilerine bir eş bulmak adına yastıklarının altına bir adet ökseotu yerleştirirler. Aynı zamanda, İrlanda’da yeni yıl zamanı ekmekleri duvarlara vurmanın kötü ruhları kovacağına inanılır.

11. Okyanusa beyaz çiçekler atmak – Brezilya

Brezilya’da her sene halk okyanuslarda toplanır ve okyanusa beyaz çiçekler bırakır. Bunun ardında yatan sebep, “Deniz Tanrısı”na sunulan bu hediyenin karşılığında “Deniz Tanrısı”nın yeni yıl dileklerini gerçekleştireceğine inanmalarıdır. Aynı zamanda, yeni yılda beyaz renk giymeyi tercih eden Brezilya halkı, bu renk sayesinde kötülükten ve lanetli ruhlardan kurtulacaklarına inanırlar.

12. Buz gibi sularda yüzmek – Kanada

Bu kadar soğuk bir ülkeden başka bir gelenek bekleyemezdik tabii ki de ancak bu kadar iddialısını gördüğümüze açıkçası biz de şaşırdık. Kanada halkı, 1920’den beri English Bay diye bilinen koyda yeni yıl günü donmuş sulara atlar ve yüzer. Bunun adına ise, “Kutup Ayısı Yüzmesi” denir.

13. Şanslı sayılar kadar öğün yemek – Estonya

Estonya halkı, yeni yıl günü şanslı sayı olarak kabul edilen 7, 9 ya da 12 kere öğün yemeye dikkat eder. Eğer bu sayılar kadar yemeyi başarırlarsa ve ne kadar çok yerlerse, bunun yeni yılda kendilerine bereket ve bolluk getireceğine inanırlar.

14. Domuz temalı hediyeler vermek – Avusturya

Avusturya ise domuzları şans sembolü olarak kabul etmiştir. Bu sebeple, Avusturyalılar yeni yılı kutlamak adına birbirlerine domuz temalı hediyeler verirler. Genellikle bunlar çikolata, şeker vs. gibi tatlılar olarak tercih edilir. Aynı zamanda, henüz bebek olan domuzlarla beslenir ve yeni yıl sofralarını domuzlu yemeklerle süslerler.

15. Özel bir ekmek pişirmek – Ermenistan

Ermenistan’da yeni yıla özel olarak pişirilen ekmeğin yeni yılda şans getireceğine ve iyi dileklerin gerçek olacağına inanılır. Bu sebeple, özellikle annelerin özenle takip ettiği bu gelenek için sabahları erken kalkılır ve fırının yolu tutulur.

16. Mabetlerde 108 defa zil çalmak – Japonya

Japonya’da Budizm’den gelen inançlara göre temizlik ve şifa getirmesi adına tüm mabetlerde aynı anda 108 kere çan çalınır. Bunların yanı sıra, yeni yıla girerken gülümsemenin de iyi şans getireceğine inanılır.

17. Evi farklı renklerle süslemek – Meksika

Meksika halkı, yeni yıl zamanı geldiğinde evlerini çeşit çeşit renklerle süslemeye özen gösterir. Bunun altında yatan sebepse, çeşitli renklerin yeni yıl için beslenilen umudu temsil etmesidir. Örneğin; kırmızı aşkı temsil ederken, sarı renk işi, yeşil renk ise parayı temsil etmektedir.

18. Gece yarısında krep yemek – Fransa

Yıllardır süren bir gelenek olarak Fransızlar coşkuyla yeni yılı karşılamak için bol bol krep yerler. Almanlar ise aynı şekilde yeni yılı donut yiyerek karşılarlar. İçinde özel bir reçel ve likör bulunan donutların adına ise “Pfannkuchens” denir. Aynı zamanda, bazı donutların içinde ise hardal vardır ve eğer bunlardan birine denk gelip yanlışlıkla yerseniz, bu yeni yıl için kötü şans demektir.

19. Yuvarlak temalı şeyler yemek – Filipinler

Filipinler’de var olan bu gelenek ise tamamen maddi isteklerle alakalı bir gelenek olarak karşımıza çıkıyor. Yeni yıla girerken masada sadece yuvarlak şekilli yiyecekler bulundurmanın ve bunları tüketmenin yeni yılda zenginlik getireceğine inanılır Bunun sebebi ise yuvarlak şekillerin madeni parayı hatırlatmasıdır. Yiyeceklerin yanında bir de yuvarlak giysiler giyerseniz para içinde boğulma şansınızı da arttırabilirsiniz.

20. Etrafta boş valizle gezmek – Kolombiya

Geldik listemizin belki de en güzel geleneğine. Seyahat etmeyi seven insanlar olarak, eminiz ki, bu geleneği seve seve uygulayacaksınız. Kolombiya halkı, yeni yıl günü elinde boş bir valizle gezer ve bunun onlara seyahat dolu bir yıl getireceğine inanırlar.