13 Sayısı ve 13.Cuma Hakkında Gizemli 13 Bilgi

13. Cuma korkusu, dünyanın en yaygın batıl inançlarından biri. 13 sayısının uğursuzluğuna olan inanç, herkesçe malum

Cuma günü ise bazı kesimlerde uğursuz kabul edilir. Bugün, ayın 13’ü olması ve Cuma gününe denk gelmesi, 13. Cuma inanışını yeniden gündeme getirdi. Peki 13. Cuma neden uğursuz kabul ediliyor? Tarihi ve mitolojik kaynaklar ne diyor? Bu inanış ilk ne zaman ortaya çıktı? Hangi insanların yaşamlarını ne kadar etkiliyor?

Jason Voorhees adlı kült karakteri ile ünlenen 13. Cuma filmi, aslında 13. Cuma için olan inanışa göre şekillenmiş bir film olarak dikkat çeker. Hristiyanlık dinindeki 13 sayısının uğursuzluğu ve Cuma’nın çakışmasıyla ortaya çıkan 13. Cuma anlayışı bazı kesimde yılın 13. Cuması olarak düşünülse de aslında ayın 13’üne denk gelen Cuma günüdür. Peki İslamiyet’te kutsal bir gün olan Cuma günü neden ayın 13’üne denk gelince uğursuz olarak kabul ediliyor? Gelin bir göz atalım;

1) Trafik Kazaları Artıyor

“13.Cuma Sağlığınız İçin Zararlı Mı?” başlıklı 1993’te yapılmış bir tıp araştırmasının özetinde; 13.Cuma’yı çevreleyen sağlık, davranış ve batıl inançlar arasındaki bağlantıların gözden geçirildiğinden bahsediliyor. Araştırmayı yapan kişi 6.Cuma ve 13. Cuma günlerinde gerçekleşen kazaların listesini birkaç sene boyunca tutmuş. Elde edilen sonuçlara göre insanlar 13. Cuma’da araçlarıyla dışarı çıkmayı tercih etmezken hastanelerde araba kazaları yüzünden bulunan insan sayısı, diğer Cuma günlerinde olan kazalara göre çok daha fazla. Böylece çıkartılan sonuç da şu: “13.Cuma kimileri için uğursuzdur. Araba kazalarından hastaneye gitme olasılığı %52’lere kadar çıkabiliyor. O gün evden çıkmamak tavsiye ediliyor.”

2) 13.Sayısının Uğursuzluğu

Dünyada 13 sayısının uğursuz olduğu inancı çok yaygın. Bazı ülkelerde evlerin kapılarına 13 numarası verilmiyor. Bu inanç bir fobi, yani bir çeşit korku hastalığı olarak da kabul ediliyor ve adına da “triskaidekaphobia” deniliyor. Triskaidekafobi Yunanca’da “üç ve on, fobi” sözcüklerinden oluşuyor. Sözcüğe, yazılı kaynaklarda ilk kez 1911 yılında I. H. Coriat’ın “Abnormal Psychology” adlı yapıtında rastlandı. Numeroloji’ye göre ise 12 sayısı bütünlüğü simgeliyor; bir yılda 12 ay olması, 12 burç olması, 12 saat sistemi, İsrail’in 12 kabilesi, İsa’nın 12 havarisi, Olimpus’un 12 tanrısı, vs… 13 ise düzensiz ve bu bütünlüğü bozan olarak görülüyor.

3) Dinsel Bir Faktör mü ?

Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinden önceki son yemeğinde toplam 13 kişi bulunuyordu; İsa ve 12 Havari. Sonraları 13 sayısını çağrıştıran bu sayının geçtiği herşey lanetli, kötü, korkunç olarak nitelendirilmeye başlandı. İbraniler’e göre 13 sayısının uğursuz olmasının nedeni İbrani alfabesinin 13’üncü harfinin “mavet” (ölüm) sözcüğünün ilk harfi olan “m” olmasıydı. Hammurabi kanunları listesinde ise 13 sayısı atlanmıştı. Kimi ülkelerdeki bir çok otel müşterisi 13 numaralı odada kalmayı reddeder; bu nedenle kimi otellerde oda numaraları 12, 12A, 14 olarak devam eder.

4) Aslında Uğur mu ?

Kimi toplumlarda ise 13 sayısının uğuruna inanılıyor. Örneğin Meksika’da, Keltik ve Germen toplumlarında bu sayı genelin tam tersine önemli, kutsal ve şans getiren bir sayı olarak görülüyor. İslam dünyasında da genel inanışın aksine 13 rakamına ayrı bir değer veriliyor. Müslümanlar için önem taşıyan bazı önemli tarihlere ait rakamların toplamının 13 çıkması bunun nedeni olarak gösteriliyor. Örneğin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğduğu yıl olan 571 tarihi ve İstanbul’un Fethi 1453 bu örnekler arasında yer alıyor.

5) En Yaygın Batıl İnanç

Hristiyan inanışına göre haftanın altıncı günü olan Cuma ve 13 sayısı, eski zamanlardan kaldığı söylenilen bir üne sahiptir. Bazı kaynaklara göre Amerika’daki en yaygın inanış 13.Cuma inanışı. Bazı insanlar o gün işe gitmezken bazıları restoranlarda yemek yemiyor, bir çoğu da böyle bir günde evlenmek istemiyor. Bu batıl inanışın ne kadar eski olduğunu söylemek mümkün değil çünkü kökeni konusunda ancak tahminlerle bulunulabilir.

6) Genel Olarak Bakarsak

Efsaneye göre 13 kişi yemek yemek için aynı sofraya oturursa içlerinden biri bir sene içinde ölür. Pek çok kentte 13.Cadde ya da 13.Bulvar gibi yerler yoktur. Çoğu binanın 13.katı olmaz. İsminize 13 mektup gelmişse şeytanın şansı sizin olur. Bir cadılar toplantısında 13 cadı olur.

7) Başka Bir Teori

İnsanların 13 sayısını talihsizlikle neden ve nasıl bağdaştırdıkları tam olarak bilinemese de bu batıl inanışın oldukça eski olduğu söyleniyor. Fakat bu konuyla ilgili pek çok teori var. Örneğin bunlardan birinde 13 korkusunun sayı sayma becerisinin başlangıcıyla ilgili olduğu söylenir. İlkel insanlar 10 parmakları ve iki elleri olduğundan 12’ye kadar sayabiliyor ve 13 ile gerisinden, gizeminden korkuyorlardı. Tabii bu teorinin eksik bir tarafı da var: İlkel insanların ayak parmakları yok muydu?

8) Peki Ya Cuma ?

Dünya’da Cuma gününe dair batıl inançlara gelince ise eğer Cuma günü yatağınızı değiştirirseniz, gece kabus görürsünüz. Cuma günü başlayacağınız bir yolculuk size kötü şans getirecektir. Eğer Cuma günü tırnaklarınızı keserseniz, onları kederden kesersiniz. Eğer Cuma günü bir gemi denize açılırsa kötü şansa sahip olur. Tıpkı 19. yüzyılda Cuma günü denize açılıp bir daha hiç haber alınamayan H.M.S. Friday gemisi gibi.

9) 13. Cuma Daha mı Korkunç ?

Bununla beraber İnanışa göre eğer 13. Cuma’da saçınızı keserseniz, ailenizden biri ölür. 13. Cuma’da doğan bir çocuk hayatı boyunca şanssız olur. Eğer 13. Cuma’da bir cenaze kortje önünüzden geçerse, bir sonraki cenaze sizinki olur. 13. Cuma’nın uğursuzluğu ile de değişik şekillerde savaşmaya çalışanlar olmuş. Mesela Indiana’da bir kasaba 13 Ekim Cuma günü bütün kara kedilerin boynuna küçük çanlardan takmış. O gün kötü bir şey olmadığını görünce de bu geleneğe üç yıl daha devam etmişler.

10) İlk Yazılı Metin 1869’a Ait

13.Cuma’nın uğursuzluğuna dair ilk yazılı metin ise Gioachino Rossini’nin 1869’daki biyografisinde rastlanmıştı: “Rossini sonuna kadar sevecen arkadaşlarıyla çevrelenmişti; ve eğer doğruysa, birçok İtalyan gibi Cuma’yı ve 13’ü uğursuz olarak adlederdi, 13. Cuma gününde ölmesi de dikkat çekiciydi.

11) Tapınak Şövalyelerinin Sonu .

13.Cuma ile ilgili bir başka hikaye ise Tapınak Şövalyeleri’ne ait. Nathaniel Lachenmeyer’in “13: Dünyanın En Meşhur Batıl İnancı” kitabında şöyle yazar: “Tapınak Şövalyeleri 1118’de Kudüs’te manastırın ordusu olarak kuruldu. Haçlı Seferleri sırasında Hıristiyan hacıları koruyacaklardı. Sonraki iki yüzyıl boyunca Tapınak Şövalyeleri aşırı derecede güçlü ve zengin oldu. Bu güç karşısında kendini tehdit altında hisseden ve servetlerini ele geçirmek isteyen Kral Philip, Fransa’da 13 Ekim 1307 Cuma günü şövalyelerin topluca tutuklanmasını istedi.” Şövalyeler daha sonra yakılmıştı.

12) Özgür Masonlar için 13 Sayısının Sırrı Ne?

Özgür Masonlar ve İlluminati üyelerinde ve markalarında dikkat çeken sayılar ile ilgili bir araştırma çok şaşırttı. Tarihlerin, markaların ve diğer sembollerin 11, 13 ve 33 ile olan ilişkisi gerçekten şaşırtıcı. Aşağıdaki resim üzerinde de açıklayacağımız gibi 3, 7, 9,11,13, 33, 39 sayılarının masonik ve İlluminati ile ilişkisine bakacağız. Resimleri Amerikan dolarları üzerinde bol bol görmüşsünüzdür. Resimde solda 13 zeytin dalı ve 13 çilek var. Ortadaki kalkanda 13 çizgi var. Sağda 13 ok bulunuyor. Kartalın kafasının üzerinde 13 yıldız var.

“E Pluribus Unum” sözünde 13 harf bulunmaktadır anlamı ise Çokluktan, birliğe dir. Annuit Coeptis de de 13 harf bulunmaktadır onunda anlamı Tanrı Başlangıcı Destekler demektir.. Üst piramit altında 13 blok bulunmakta. Bu semboller Fritz Springmeir 13 Bloodlines bu 13 blok 13 şeytani ailesini temsil ediyor. Bu sayılara Occultists Worship Numbers (İbadet numaraları) deniyor.

Diğer birçok Amerikan kuruluşundaki 13 ve 33 sayılarının sırrı nedir tam çözülmüş değil ama bu sayıların masonik ve illuminati sembolü olarak kullanıldığını biliyoruz. İncil, deccal ve şeytani ritüeller içeren numaralar ve semboller gerçekten ilginç.

13) Gelelim diğer bazı ilginç 13 sayılarına;

– 1945 de Hiroşima’ya atılan bombayı atan Enola Gay uçağının görev numarası 13. Hiroşima’da 33. paralelde.

– 13 Mayıs 1914 – Fatima İnancı günü

– 13 Mayıs 1981 Papaya süikast girişimi

Gibi daha bir çok örnek 13 sayısı içinde verilebilir. Ayrıca Apoll0 13 faciasını da hatırlarsınız.