13 Dahinin Bilinmeyen Hastalıkları

Yaptıkları işleri duyduğumuzda ağzımızı açık bırakan dahilerin oldukça fazla bir kısmının bir çeşit hastalıktan muzdarip olduğunu biliyor muydunuz? Bazıları için bu hastalıklar sanatına veya çalışmalarına katkı sağlarken bazıları için ise acı dolu günlere sebep oldu. Biz de birbirinden ilginç 10 dahinin hastalıklarıını araştırdık ve sizin için derledik.

1. John Nash

21 yaşındayken yazdığı “Oyun Teorisi” teziyle ekonomi dünyasında tarihe geçen John Nash şizofreni hastasıydı. Üniversite hayali oda arkadaşıyla başlayan bu hastalık çevresinde kırmızı giysili insanlar görmesiyle devam etti. “Akıl Oyunları” adlı film hayatını konu alıyor.

2. Galileo Galilei

Galileo hastalığı olarak bilinen toplumdaki yanlış görülen her şeye insanları zorlamak olarak nitelendirilen hastalığa sahipti. Hayatının ilerleyen dönemlerinde kör oldu.

3. Agatha Christie

Polisiye roman yazarı Christie’nin histerik füg hastalığı vardı. Bu hastalık insanları dış dünyadan koparıyor ve içlerine kapanmasına yol açıyordu. Bu hastalık sanatını etkiledi ve yazdıklarıyla dünya çapında tanındı.

4. Albert Einstein

Dünyanın en zeki insanlarından kabul edilen Einstein’in otistik spektrum bozukluğu vardı. Doğuştan veya yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan bu hastalık insanın toplumsal ilişkilerini güçleştirir ve obsesif kişilikler yaratır.

5. Wolfgang Amadeus Mozart

Müziğin dehası olarak bilinen Mozart’ın Tourette sendromu vardı. Halk arasında tik olarak bilinen bu hastalık belli hareketlerin sonsuza kadar düzenli bir şekilde tekrarlanmasına yol açıyordu.

6. Stephen Hawking

Yakın zamanın en büyük dahilerinden olan Hawking henüz 21 yaşındayken ALS hastalığına yakalandı. Bu hastalık motor nöronlarının yüzde 80’ini öldürdü ve onu felç bırakarak konuşma yetisini de elinden aldı.

7. Frida Kahlo

Bilinen en ünlü ressamlardan Frida Kahlo küçük yaşında çocuk felci geçirdi. Bu durum onun bir bacağının diğerinden kısa olmasına ve omurga problemlerine sebep oldu. Hayatının ilerleyen dönemlerinde bacağı kesildi.

8. Pisagor

OKB olarak bilinen obsesif kompulsif bozukluğu sahip olan, halk arasında takıntılı olarak nitelendirilen pisagor, teorisini çökerten bir öğrencisini denize atmıştır.

9. Vincent van Gogh

Van Gogh’un hastalıkları saymakla bitmiyor. Şizofreni, bipolar bozukluk, frengi bilinen hastalıklarından sadece birkaçı. Sarı renk düşkünlüğünün de bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Giderek kötüleşen ruh sağlığı bir kulağını kesmesine ve intiharına sebep olmuştur.

10. Pablo Picasso

Picasso’nun acı dolu migreninin yanı sıra ciddi derecede unutkanlık problemi vardı. Hastalıkları resimlerinde yer bulmuştur.

11. Salvador Dali

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği yaşayan Dali ayrıca parkinson hastalığından da muzdaripti. Bir sinir sistemi hastalığı olan parkinson titremelere sebep olur. Ayrıca cinsellikten de çok uzaktı eşiyle 15 yıl birlikte olmadı.

12. Ludwig Van Beethoven

İşitme bozukluğu olan Beethoven 9. senfoniyi sağırken bestelemiştir. Bunun dışında asperger sendromu, obesesyon ve astım gibi hastalıklardan da muzdaripti.

13. Dante Alighieri

İlahi Komedya’nın yazarı olan Dante narkolepsi hastasıydı. Sürekli uyku ihtiyacı olan Dante’nin narkolepsi sonucu olarak gerçekleşen kas gevşekliği de vardı.