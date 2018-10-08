10 bin yıldır varlığını sürdüren kabile Hadzalar

Hadzalar, dünyanın ilkel olarak avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını sürdüren son birkaç kabilesinden biri.

Varlığını Tanzanya’da sürdüren kabile, günümüzde de bundan 500 sene öncekinden farksız yaşıyor.

Teknolojinin hiçbir nimetinin girmediği toprakları onlara ait ve onlar “çalışmak” ve “mesai” kavramı olmaksızın; avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

Hadza kabilesinin üyeleri yaşamlarını ok ve yaylarla avladığı babun, kuş, antilop, maymun, bufalo ve hatta aslan ile sürdürüyor.

10 bin yıldır varlığını sürdürdüğü tahmin edilen kabile, yüzyıllar içerisinde yaşanan değişim ve dönüşümlere rağmen yaşam biçimini asla terk etmedi.

1000 üyeye ait Hadza kabilesi, Eyasi Gölü’nün çevresindeki mağaralarda yaşamını sürdürüyor.