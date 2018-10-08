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10 bin yıldır varlığını sürdüren kabile Hadzalar

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Hadzalar, dünyanın ilkel olarak avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını sürdüren son birkaç kabilesinden biri.

10 bin yıldır varlığını sürdüren kabile Hadzalar
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Varlığını Tanzanya’da sürdüren kabile, günümüzde de bundan 500 sene öncekinden farksız yaşıyor.

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Teknolojinin hiçbir nimetinin girmediği toprakları onlara ait ve onlar “çalışmak” ve “mesai” kavramı olmaksızın; avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

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Hadza kabilesinin üyeleri yaşamlarını ok ve yaylarla avladığı babun, kuş, antilop, maymun, bufalo ve hatta aslan ile sürdürüyor.

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10 bin yıldır varlığını sürdürdüğü tahmin edilen kabile, yüzyıllar içerisinde yaşanan değişim ve dönüşümlere rağmen yaşam biçimini asla terk etmedi.

 

1000 üyeye ait Hadza kabilesi, Eyasi Gölü’nün çevresindeki mağaralarda yaşamını sürdürüyor.

  

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