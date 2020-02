1 milyon 279 bin dolarlık elmas klozet

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki müze lüks klozeti sergiliyor. Klozetin fiyatı 4.7 milyon dirhem yani yaklaşık 1 milyon 279 bin dolar

Dubai’deki The Amazing Museum &Art Gallery’de 1 milyon 279 bin dolar değerindeki aşırı lüks klozet bir sanat eseri olarak nitelendiriliyor.

Toplam 334 karatlık 40 binden fazla elmas ile yapılan klozete bugüne dek hiç kullanılmadı.

Sanat eseri olarak kategorilendirilen sıradışı klozete Guinness World Records temsilcileri tarafından bir klozet üzerinde bulunan en çok elmas sertifikası verildi.

Coronet Jewellery ve The Amazing Museum & Art Gallery Dubai’nin başkanı Aaron Shum, elmas klozet ilman verenin Andy Lau’nun ‘Toilet is your friend’ isimli Çince şarkısı.

Elmastan yapılan klozet ilk olarak 2019'da Çin'in Şangay kentinde sergilendi.

Dubai The Amazing Museum & Art Gallery’de belirli bir süre kalacak olan Klozet, daha sonra Coronet mücevheratın diğer ürünleri Guinness Rekorları kıran ürünleri gibi dünyayı dolaşacak.

Şirket daha önce dünyanın en değerli gitarı (2 milyon dolar), bir el çantasında en fazla elmas ve bir cep telefonu kılıfında en çok sayıda elmas gibi tasarımlarında aralarında olduğu 10 rekorun sahibi.