Zorlu maç UKÜ’nün

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, zorlu maçta Esentepe Efsane’yi 3 sayı farkla 29-26 mağlup etti

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde CIU Arena’da ise UKÜ ile Esentepe Efsane kadınları karşı karşıya geldi.

Haftanın zor maçında UKÜ ile Esentepe Efsane kadınları arasındaki maç baştan sona kıyasıya çekişmeye ve heyecana sahne oldu. Mücadelenin ilk devresi 14-13 UKÜ üstünlüğünde bitti. Skor üstünlüğünü maç sonunda da elinde bulundurmayı başaran UKÜ 29-26’lık galibiyetle zorlu müsabakanın kazananı oldu.

Karşılaşmada en skorer oyuncu UKÜ’den 10 sayı ile oynayan Aysel Şimşek idi. Süper Lig’de yarın RA25 Salonunda Saat 17.00’de YDÜ ile DAÜ karşılaşacak.

Kadınlar Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Ü.K.Ü. 9 8 0 1 311 226 16 85

2.Y.D.Ü. 8 3 1 4 225 234 7 -9

3.Esentepe E. 9 3 0 6 256 266 6 -10

4.D.A.Ü. 8 2 1 5 205 271 5 -66