Zirvenin hakimi Şahlanspor ile Yükseliş

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U17 Liglerinde Ocak ayı maçları tamamlanırken, kadınlarda Şahlanspor, erkeklerde ise Yükseliş zirvede yer aldılar

Hentbol Federasyonu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu destekleriyle organize ettiği Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U17 Liglerinde maçlar devam ediyor.

Kadınlar ve Erkekler U17 Liglerinde Ocak ayı maçları tamamlanırken, kadınlarda Şahlanspor, erkeklerde ise Yükseliş hentbol takımları liglerinin zirvesinde yer alıyorlar. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U17 Kızlar Liginin üçüncü hafta maçlarında UKÜ, rakibi DİGEM’i 31-21 mağlup ederken, Şahlanspor ise DİGEM karşısında 33-17 ile galip gelerek ligin zirvesindeki yerini korudu. Ligde 4’er maçı bulunan Şahlanspor ve DİGEM takımları, UKÜ ile YDÜ arasında oynanacak maçların neticelerine bekleyecek.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U17 Erkekler Liginde ise Yükseliş takımı önceki akşam MGA karşısında aldığı 34-9’luk galibiyetle liderliğe yerleşirken, ligde 2’şer maçı bulunan YDÜ, UKÜ ve Serdarlı takımlarının bu hafta yapacakları karşılaşmalar ligi daha da şekillendirecek.

PUAN DURUMLARI

U17 KADINLAR LİGİ

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.ŞAHLAN 4 3 1 0 116 86 7 30

2.UKÜ 2 1 1 0 54 44 3 10

3.DİGEM 4 1 0 3 82 107 2 -25

4.YDÜ 2 0 0 2 37 52 0 -15

U17 ERKEKLER LİGİ

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.YÜKSELİŞ 4 2 1 1 120 89 5 31

2.YDÜ 2 2 0 0 73 39 4 34

3.UKÜ 2 1 1 0 50 34 3 16

4.SERDARLI 2 1 0 1 49 41 2 8

5.MGA 4 0 0 4 37 126 0 -89

MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

2 Şubat Cumartesi

Saat 16.00: UKÜ-YDÜ (U17 Kadınlar) CIU Arena

Saat 17.30: YDÜ-UKÜ (U17 Erkekler) RA25 Salonu

4 Şubat Pazartesi

Saat 18.00: YDÜ-UKÜ (U17 Kadınlar) Necati Taşkın S.S.

Saat 19.30: Serdarlı Bld.-YDÜ (U17 Erkekler) Necati Taşkın S.S.