Zirvenin hakimi GG

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde haftanın en çok merak edilen karşılaşması olan YDÜ-GG mücadelesi nefes keserken erkeklerde lider GG haftayı galibiyetle kapattı

Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde organize edilen lig müsabakaları Süper Lig ve U18 liglerinde devam ediyor. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde GG lider ve kayıpsız yoluna devam ediyor.

Erkekler Süper Ligi’nde şampiyonluk yarışı veren Gençlik Gücü ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında RA25’te oynanan haftanın maçı son ana kadar nefes kesti. Maçta skor üstünlüğünü elinde bulundurmayı başaran GG ilk devreyi 18-21 üstün kapatmıştı. Maçta bir ara beraberliği sağlayan YDÜ ikinci devrede farkı kapatamadı ve GG, YDÜ deplasmanında 5 sayı farkla 43-38’lik skorla galip gelmeyi başardı.

GG’den 12’şer sayı ile oynayan Özden ve Kaan takımının galibiyetinde önemli rol oynarken bu ikiliyi 6 sayı ile Ahmet Altan ve 5 sayı ile Doğay takip etti. Çekişmeli maçın en skorer oyuncusu YDÜ’den 14 sayı ile oynayan Serkan Çamyel olurken YDÜ’de Serkan’a en yakın sayı atan oyuncu ise 6 sayı ile Ahmet Sanverdi oldu.

Hentbolda maç programı ve puan durumları şöyle:

18 Şubat Salı

MGA Arena

Saat 20.00: MGA-UKÜ (Erkekler Süper Lig)

19 Şubat Çarşamba

Atatürk Spor Salonu

Saat 19.00: GG-Yükseliş (Erkekler Süper Lig)

Hentbol Erkekler Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.G.G. 10 10 0 0 378 263 20 115

2.Y.D.Ü. 11 6 0 5 350 325 12 25

3.U.K.Ü. 10 5 0 5 274 272 10 2

4.M.G.A. 10 3 0 7 273 354 6 -81

5.YÜKSELİŞ 11 2 0 9 273 334 4 -61