Yükseliş’in ikinci mutluluğu

Yükseliş, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında 23-20 galip gelerek ligdeki ikinci galibiyetine imza attı

Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Süper Lig müsabakalarında önceki akşam çok heyecanlı bir maç oynandı.

Atatürk Spor Salonu’nda Yükseliş ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi erkekleri karşı karşıya geldi. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde başkentte Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni konuk eden Yükseliş takımı önemli bir galibiyete imza attı.

Ligde tek galibiyet ile 10 maçı geride bırakana Yükseliş erkekleri güçlü rakibi UKÜ karşısında 23-20 galip gelerek ligdeki ikinci galibiyetine imza attı. Maçta Yükseliş’ten 9 sayı ile oynayan Mehmet Kocaman müsabakanın en skorer oyuncusu oldu. Süper Lig’de yarın

saat 18.45’te YDÜ ile GG karşılaşacak.

Erkekler Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.G.G. 9 9 0 0 335 225 18 110

2.Y.D.Ü. 10 6 0 4 312 282 12 30

3.U.K.Ü. 10 5 0 5 274 272 10 2

4.M.G.A. 10 3 0 7 273 354 6 -81

5.YÜKSELİŞ 11 2 0 9 273 334 4 -61