Yıldız hentbolcularımızın rakibi, Türkiye şampiyonu

Lapta’daki hentbol kampında bulunan yıldız hentbolcularımız, Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Türkiye şampiyonu Orhan Sinan Hamzaoğlu Ortaokulu ile maç yapacak

Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen hentbol kampı başarılı bir şekilde sürüyor. 2004-2007 yılları arasında doğan gençlere yönelik yapılan Lapta’daki hentbol kampına, Türkiye Ortaokullar Hentbol Şampiyonu takım da katıldı.

Hentbol Federasyonu’nun davetlisi olarak ülkemize gelen Türkiye Ortaokullar Arası Hentbol Şampiyonu Pendik Orhan Sinan Hamzaoğlu Ortaokulu Hentbol Takımı, ülkemiz yıldız hentbolcularıya kamp çalışmalarına katıldı. Hentbol Federasyonu Eğitim Kurulu başkanı Musa Oytun nezaretinde gerçekleşen kampa 80’e yakın sporcu katılırken, antrenörler Tarkan Kayaş, Osman Çelebi, Cansın İskender, Kağan Erdim ve Salih Tümay da kampta eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Yıldızlarımız, Dünya Şampiyonası’na hazırlanan konuk takımı ile bugün Girne’de saat 16:00’da dostluk maçı oynayacak.

Hentbol kursuna Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurulu’nda görev yapan eğitmen Erdal Kaynak da katıldı. Türkiye Hentbol Federasyonu bünyesinde kaleci antrenörlüğü konusunda uzman eğitmen olarak görev yapan Erdal Kaynak özelde kalecilerimize, genelde ise tüm hentbolculara teknik-taktik konusundaki tecrübelerini aktarıyor.

Federasyon yeni sezon öncesi zorunlu eğitim seminerini ise Pazar günü Lapta’da gerçekleştirecek. Hentbol Federasyonu kamp çerçevesinde Pazar günü ise tüm antrenörlerini Lapta’da bir araya getirecek. 2018-2019 hentbol sezonunda görev yapacak tüm antrenörlerin katılmakla zorunlu olduğu Eğitim Semineri, Lapta Gençlik Kampı’nda gün boyu sürecek. Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurulu üyesi Erdal Kaynak, Hentbol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Musa Oytun ve YDÜ Eğitim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. Deniz Gürdağ tarafından verilecek eğitim semineri saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.