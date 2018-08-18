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Yeniboğaziçi plajında hentbol coşkusu

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Sezonun ilk plaj hentbolu turnuvası Yeniboğaziçi’nde görkemli bir şekilde başlarken, toplam 3 bin TL para ödüllü turnuvada bugün finaller oynanacak

Yeniboğaziçi plajında hentbol coşkusu
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Yeni Boğaziçi Belediyesi ve Hentbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen sezonun ilk plaj hentbolu turnuvası coşkulu başladı.

Büyükler ve Yıldızlar olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen turnuvada maçlar Yeniboğaziçi Belediye Plajı’nda oynanıyor. Büyük Erkeklerde 8, Büyük Kadınlarda 4, Yıldız Erkeklerde 3 ve Yıldız Kızlarda 8 takımın mücadele ettiği ilk günde, 5 takımın altındaki Büyük Kadın ve Yıldız Erkek kategorilerinde maçlar lig usulü, 5 takım üzeri katılımla oluşan; Büyük Erkek ve Yıldız Kız kategorilerinde ise maçlar çift maç eleme usulüne göre oynandı.

10.Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında gerçekleşen plaj hentbolu turnuvasında toplam bugün finaller oynanacak. Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve yönetiminin düzenlediği ilk plaj turnuvasında bugün toplam 3 bin Türk Lirası para ödülü dağıtılacak.

Bugün oynanacak maçların ardından finale kalan takım arasından yıldız kız şampiyonuna 500 TL, yıldız erkek şampiyonuna 500 TL olmak üzere toplam 1000 TL para ödülü verilecek.

Büyükler kategorisinde ise büyük kadınlar şampiyonuna 1000 TL, büyük erkekler şampiyonuna 1000 TL para ödülü dağıtılacak. Sezonun ilk plaj hentbolu turnuvasında maçlar bugün saat 10.00’da başlayacak ve son final maçının yaklaşık olarak saat 18.00’da başlatılması 18.30’da ise ödül törenini gerçekleşmesi planlanıyor.  

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