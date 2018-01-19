Kız hentbolunun son dönemdeki en başarılı isimleri arasında yer alan Özlem ve Gülem Atay kardeşlerden sonra hentbolda yeni bir Atay doğuyor.

Haspolat İlkokulu kız hentbol takımı sporcusu Nisan Atay, hentbolun yeni yıldız adayı olacağını ilkokullar arası hentbol birinciliğinde sergilemeye başladığı performansla göstermeye başladı. Nisan Atay, Haspolat İlkokulu’nun dün Levent İlkokulu’nu 8-1 mağlup ettiği maçta 8 golün 8’ini de attı.

Nisan’ın ablaları Özlem, Gülem, Hayat ve Mercan, UKÜ’de farklı kategorilerde forma giyiyorlar.