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YDÜ ve UKÜ zirvede

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Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U18 Liglerinde Şubat ayı maçları tamamlanırken YDÜ ve UKÜ yenilgisiz zirvede yer alıyorlar

YDÜ ve UKÜ zirvede

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen 18 yaş altı liglerinde adım adım sona gelinirken Erkekler U18 Liginde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), kızlar U18 liginde ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımı lider durumda bulunuyor.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U18 kızlar ve erkekler liglerinde Şubat ayının son maçları Salı ve Çarşamba günleri oynandı. U18 kızlar liginde CIU Arena’da oynanan DİGEM-UKÜ maçında, lider UKÜ 29-21 galip gelerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Ligde Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen YDÜ-Şahlanspor mücadelesinde ise kazanan 30-23’lük skorla Şahlanspor kızları oldu. Şahlanspor kızları da ligde yenilgisiz ikinci sırada bulunuyor.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U18 erkeklerde Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen YDÜ, UKÜ gençlerinin mücadelesini YDÜ kazandı. YDÜ erkeklerinin 36-23 üstünlüğünde biten maç ile YDÜ takımı da yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

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