YDÜ şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ortaokullar arası hentbol birinciliği sona erdi.Haspolat’taki CIU Arena Salonu’nda oynanan erkekler hentbol final maçı sonunda Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu.

Erkekler final maçında Yakın Doğu Koleji ile Demokrasi Ortaokulu karşı karşıya geldi.Yakın Doğu Koleji‘nin 17 sayı farkla 28-11’lik skorla galip gelerek şampiyon olduğu final maçı sonrası takımlara kupaları Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ve diğer yetkililer tarafından verildi.