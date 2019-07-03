YDÜ'nün hentbol altyapısı sağlam

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) hentbol altyapı erkek takımları Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen ödül gecesinde, bir çok ödüle layık görüldü.

Başarılı bir sezon geçiren YDÜ hentbol oyuncuları ve aldıkları ödüller şöyle:

Tuğberk Soyer, U17 U19 En iyi sağ kanat

Kaan Oytun, U17 En iyi orta oyun kurucu

Cemil Topal, U17 U19 En iyi pivot

Cemil Kanat, U17 U19 en iyi sol oyun kurucu

En iyi performans ödülü, Ali Arda Pampuroğulları, U19 en iyi orta oyun kurucu

Doğuhan Yıldırım, U17 ve U19 en iyi sol kanat