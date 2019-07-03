YDÜ'nün hentbol altyapısı sağlam

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) hentbol altyapı erkek takımları Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen ödül gecesinde, bir çok ödüle layık görüldü.
Başarılı bir sezon geçiren YDÜ hentbol oyuncuları ve aldıkları ödüller şöyle:
Tuğberk Soyer, U17 U19 En iyi sağ kanat
Kaan Oytun, U17 En iyi orta oyun kurucu
Cemil Topal, U17 U19 En iyi pivot
Cemil Kanat, U17 U19 en iyi sol oyun kurucu
En iyi performans ödülü, Ali Arda Pampuroğulları, U19 en iyi orta oyun kurucu
Doğuhan Yıldırım, U17 ve U19 en iyi sol kanat