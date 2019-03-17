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YDÜ kızları üçüncü

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Yakın Doğu Üniversitesi, Dikmen Gençlik Merkezi Derneği 22-21’lik skorla mağlup ederek U17 Kadınlar Liginde üçüncülüğü elde etti

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YDÜ kızları üçüncü
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Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde gerçekleşen U17 Kadınlar Liginde üçüncülük maçı oynandı.

Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) ile Dikmen Gençlik Merkezi Derneği(DİGEM) arasında Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan mücadele başa baş ve çekişmeli geçti.

Maçın son anlarına önde giren DİGEM bu üstünlüğünü koruyamayınca Yakın Doğu U17 kızları maçı 18-18’lik skor ile uzatmaya taşıdı. İlk uzatma bölümünü 21-19 önde tamamlayan YDÜ kızları, ikinci uzatma bölümü sonunda maçı 22-21’lik skorla kazandı ve sezonun U17 ligi üçüncülüğünü kazanmış oldu.

Karşılaşmada en skorer oyuncu YDÜ’den 9 sayı ile Nisa Nur, DİGEM’den 9 sayı ile Güldane oldu. Karşılaşma sonunda YDÜ takımına kupası takdim edildi ve anı fotoğrafı çekildi.

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