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YDÜ hentbolcuları evde çalışıyorlar

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YDÜ hentbolcuları evde çalışıyorlar

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle spor etkinliklerinin askıya alınmasından dolayı sporcular antrenmanlarını evlerinde bireysel olarak devam ettiriyorlar.

Yakın Doğu Üniversitesi Hentbol Büyük Bayan Takımı oyuncuları da evde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenörlerinin verdiği program dahilinde evde çalışmalarını sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi Hentbol Büyük Bayan Takımı oyuncuları, “Evde Kal! Sağlıkla Kal! Hayatta Kal!!” mesajını da ilettiler.

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