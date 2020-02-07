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YDÜ Girne’de esti

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YDÜ Girne’de esti

Hentbolda Yaşama Sporla Bağlan Kadınlar Süper Ligi’nde oynanan önemli maçta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ),Esentepe Efsane Yetenek Avcıları’nı 2 sayı farkla mağlup etmeyi başardı.

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda elektronik skorboardun arızalı olmasından dolayı, masa üstü numaratörle elde skor takibi yapılarak oynanabilen mücadelenin ilk devresi 19-18 Esentepe kadınlarının üstünlüğünde sona erdi. Maçın son bölümünde skor üstünlüğünü eline geçiren Yakın Doğu kadınları karşılaşmayı 39-37 kazandı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Esentepe’den 11 sayı atan Sevgi Şengün ve YDÜ’den 11 sayı ile atan Büşra Karabıyıkoğlu oldu.

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