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YDÜ finali istiyor

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Hentbol Kadınlar Liginde finalde UKÜ’nün rakibinin belli olacağı ön eleme maçında YDÜ, DAÜ karşısında farklı galip gelirken, seride durumu eşitledi

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YDÜ finali istiyor
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Hentbol Federasyonu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen büyükler liglerine önceki akşam oynanan maçlarla devam edildi.

Yaşama Sporla Bağlan Büyük Erkekler Ligi’nde 10’uncu haftanın açılış maçında YDÜ ile DAÜ karşı karşıya geldi. Lefkoşa’da Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan maçı 41-37’lik skorla kazanan DAÜ, ligi 4’üncü sırada bitirmeyi garantiledi. İlk devresi 19-17 DAÜ üstünlüğünde biten maçta en skorer oyuncu 14 sayı atan DAÜ oyuncusu Samet oldu.

DAÜ bu galibiyet ile ligi 4’üncü sırada bitirdi ve 24 Mayıs’ta Mağusa’da oynanacak play-off ilk maçında GG ile karşı karşıya gelecek.

YDÜ kızları ilk kez kazandı

Yaşama Sporla Bağlan Kadınlar Ligi’nde YDÜ ile DAÜ final ön eleme ilk maçında karşı karşıya geldi.

RA 25 Spor Salonu’ndaki mücadeleye DAÜ kızları 1-0 önde başladı. Ligde hiç galip gelemeyen YDÜ kızları güçlü rakibi karşısında ilk devreyi 16-13 önde kapattı. Mücadeleyi 35-25 galip tamamlayan YDÜ kızları ilk kez galip gelmeyi başarırken, bu galibiyetle finale çıkma şansını rakibi ile eşitledi.

24 Mayıs’ta Mağusa’da tekrar karşı karşıya gelecek olan DAÜ-YDÜ kadınlarının mücadelesinde kazanan finalde UKÜ’nün rakibi olacak.

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