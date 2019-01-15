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YDÜ finalde

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Hentbolda KTSYD Kupası Kadınlar yarı final maçında YDÜ, geriden gelerek rakibi DAÜ’yü mağlup etmeyi başarırken, finale yükseldi

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YDÜ finalde
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YER: CIU Arena

DAÜ: Emine, Buse, Tuğçe, Nejla, Birsen, Valeria, Seval, Ayşe, Makbule, Büşra, Emine, Çağla.

YDÜ: Özlem, Havva, Çağla, Beliz, Hicran, Cansın, Aysu, Büşra, Rukiye, Begüm, Sibel, Nisa Nur, Merve.

İlk devre: 11-9 (DAÜ)

Hentbol Federasyonu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen KTSYD Hentbol Kupası’nda kadınlar yarı final maçı dün akşam UKÜ Arena’da oynandı.

KKTC Telsim’in katkıları ile oynanan KTSYD Hentbol Kupası kadınlar maçlarında da Türkiye Hentbol Federasyonu hakemleri ile KKTC Hentbol Federasyonu hakemleri birlikte maç yönettiler. Kadınlarda UKÜ takımının seri başı olarak kura çekimine girip tur atladığı KTSYD Hentbol Kupası’nda yarı final karşılaşması Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynandı.

Maça üstün başlayan DAÜ takımı ilk devreyi 11-9 önde tamamlarken YDÜ takımı ikinci devrede maçı bırakmayarak üstünlüğü ele geçirdi. Özellikle son bölümde rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren YDÜ takımı maçı 24-21 galip tamamlayarak adını finale yazdırdı.

Karşılaşmada en skorer oyuncu DAÜ’den 11 sayı ile Büşra olurken, finale çıkan YDÜ’nün en skorer oyuncusu ise 8 sayı ile Havva oldu.

KTSYD Hentbol Kupası programı

16 Ocak Çarşamba

Büyük Erkek Yarı Final

Saat 18.00: DAÜ-UKÜ

Saat 19.45: GG-Yükseliş

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