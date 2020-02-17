YDÜ, DAÜ’yü devirdi

Yakın Doğu kadınları, DAÜ’yü43-35 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi

Yaşama Sporla Bağlan Kadınlar Süper Ligi’nde ise haftanın kapanış maçında Yakın Doğu kadınları, DAÜ’yü konuk etti.

RA25 salonunda oynanan maçın ilk devresi 21-15 YDÜ üstünlüğünde bitti. Karşılaşmayı 43-35 kazanan YDÜ kadınları ikinci sırada yoluna devam ederken maçta 3 oyuncu 10 sayı ile oynayarak en skorer isimler oldu. YDÜ’den Büşra Krabıyıkoğlu ile Çisem, DAÜ’den ise Birsen 10’ar sayı atan isimler oldu.Kadınlar liginde zirvede UKÜ en yakın rakibinin 7 puan önünde bulunuyor.

Hentbolda maç programı ve puan durumları şöyle:

20 Şubat Perşembe

Lala Mustafa Paşa S.S.

Saat 19.00: DAÜ-Esentepe Efsane Y.A. (Kadınlar Süper Lig)

Hentbol Kadınlar Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Ü.K.Ü. 9 8 0 1 311 226 16 85

2.Y.D.Ü. 9 4 1 4 268 269 9 -1

3.Esentepe E. 9 3 0 6 256 266 6 -10

4.D.A.Ü. 9 2 1 6 240 314 5 -74