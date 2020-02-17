banner255
banner69
Nicosia Group Kıbrıs Kupası programı açıklandı
Nicosia Group Kıbrıs Kupası programı açıklandı
3 0
Oduncuların yüzü güldü
Oduncuların yüzü güldü
66 0
 
Doğan ikinci devrede güldü
Doğan ikinci devrede güldü
38 0
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
18 0
Dörtyol, pekmezi yedi bitirdi
Dörtyol, pekmezi yedi bitirdi
365 0
Göçmenköy, Kennethlendi
Göçmenköy, Kennethlendi
89 0
“Binlerce gencimiz iş şansı bulacak”
“Binlerce gencimiz iş şansı bulacak”
109 0
banner374

YDÜ, DAÜ’yü devirdi

banner27

Yakın Doğu kadınları, DAÜ’yü43-35 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi

YDÜ, DAÜ’yü devirdi

Yaşama Sporla Bağlan Kadınlar Süper Ligi’nde ise haftanın kapanış maçında Yakın Doğu kadınları, DAÜ’yü konuk etti.

RA25 salonunda oynanan maçın ilk devresi 21-15 YDÜ üstünlüğünde bitti. Karşılaşmayı 43-35 kazanan YDÜ kadınları ikinci sırada yoluna devam ederken maçta 3 oyuncu 10 sayı ile oynayarak en skorer isimler oldu. YDÜ’den Büşra Krabıyıkoğlu ile Çisem, DAÜ’den ise Birsen 10’ar sayı atan isimler oldu.Kadınlar liginde zirvede UKÜ en yakın rakibinin 7 puan önünde bulunuyor.

Hentbolda maç programı ve puan durumları şöyle:

20 Şubat Perşembe

Lala Mustafa Paşa S.S.

Saat 19.00: DAÜ-Esentepe Efsane Y.A. (Kadınlar Süper Lig)

Hentbol Kadınlar Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Ü.K.Ü.         9          8          0          1          311      226      16        85

2.Y.D.Ü.         9          4          1          4          268      269      9          -1

3.Esentepe E.  9          3          0          6          256      266      6          -10

4.D.A.Ü.         9          2          1          6          240      314      5          -74

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.