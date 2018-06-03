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“Vur kır parçala bu maçı kazan” kültürü ile olmaz

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YDÜ ile DAÜ arasında oynanan final maçında en skorer oyuncusu Büşra’nın sakatlanıp hastaneye kaldırılması sonrasında üstünlüğü DAÜ’ye kaptıran YDÜ maçı kaybederken sezonu ikinci tamamlamıştı. Büşra’nın gözünün morarak sakatlanmasına YDÜ tepki koyarken, “Vur kır parçala bu maçı kazan” kültürü ile olmaz; açıklaması yapıldı

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“Vur kır parçala bu maçı kazan” kültürü ile olmaz
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Hentbol Büyükler Kadınlar Ligi’nde 2017-2018 sezonu geçtiğimiz gece Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşmaları ile tamamlanmıştı. Büyük kadınlarda YDÜ’yü yenen DAÜ şampiyonluğa ulaşmıştı.

YDÜ – DAÜ maçının tamamlanmasına 12 dakika kala YDÜ’de günün en skorer oyuncusu Büşra’nın sakatlanıp hastaneye kaldırılırken üstünlük DAÜ’nün eline geçmişti. Büşra’nın gözünden sakatlanmasına kadar önde olan YDÜ, üstünlüğü DAÜ’ye kaptırmış ve maçı kaybetmişti. DAÜ maçı 29-25 kazanıp şampiyon olurken, YDÜ sezonu ikinci tamamlamıştı.

ÜLKE SPORU YARA ALMAYA DEVAM EDECEK

Büşra’nın aldığı darbe sonucu gözünün morarak sakatlanmasına YDÜ tepki koyarken, resmi facebook sayfasında sert bir açıklama yayınlandı. Açıklama şöyle:

“Maçı baştan sona kadar önde götüren takımımız oyuncularından (son 12 dk kala o an en etkili performansını gösteren oyuncumuz) Büşra’yı sakatlayacaksınız ve şampiyon olacaksınız. Burada bütün eğitimcilere büyük görev düşüyor “Vur kır parçala bu maçı kazan” kültürü devam ettiği sürece ülke sporu yara almaya devam edecektir. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi gösterdikleri centilmence mücadelerinden dolayı tebrik ederiz.”

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