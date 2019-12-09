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Üniversitelerde hentbol heyecanı yaşanıyor

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Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Hentbol Müsabakaları dün UKÜ Arena’da oynanan karşılaşmalarla birlikte resmen başladı

Üniversitelerde hentbol heyecanı yaşanıyor

Necmi USAL

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Hentbol Müsabakaları dün resmen başladı.

Müsabakalar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin salonu olan UKÜ Arena’da gerçekleştirildi. Gün adına üç karşılaşma oynandı. Günün ilk maçında erkekler kategorisinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaştı. Karşılaşmayı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 33-25 kazanarak lige galibiyetle başladı.

Günün ikinci maçı kadınlar kategorisinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında oynandı. Baştan sona çekişmeli giden mücadeleyi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), 27-26 kazandı.

Günün son maçı ise erkekler kategorisinde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında oynandı. Bu mücadelede Girne Amerikan Üniversitesi, rakibine oranla daha iyi bir oyun sergiledi ve maçı da 40-27 gibi bir skorla kazanmasını bildi.

İkinci hafta karşılaşmaları 16 Aralık günü oynanacak.

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