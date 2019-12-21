UKÜ ve Esentepe avantajlı

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kadınlar Ligi play-off ilk maçları önceki akşam Girne’de oynanırken, ilk maçlarını kazanan UKÜ ve Esentepe avantaj elde ettiler

Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen 20 Yaş Altı Hentbol Kadınlar Ligi’nde play-off ilk maçları oynandı.

Girne’de oynanan play-off ilk maçlarında Şahlanspor ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi U20 kadınları ile Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ile Yakın Doğu Üniversitesi U20 kadınları karşı karşıya geldi. 24 Aralık ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak play-off serisi ikinci maçları öncesinde, UKÜ U20 kızları ile Esentepe Efsane Yetenek Avcıları U20 kızları avantajı eline geçirmeyi başardı.

Şahlanspor-UKÜ: 24-33

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’ndaki play-off gecesinde ilk olarak Şahlan-UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 15-14 UKÜ U20 kadınlarının üstünlüğünde tamamlanan mücadelede Şahlanspor U20 kadınları maçın sonuna kadar direnemedi.

UKÜ U20 kadınlarının 33-24’lük üstünlükle galip geldiği karşılaşmada en skorer oyuncular Şahlan U20’den Leyla Helvacı, UKÜ U20’den ise Derya Dağdelen ile Sonuç Koç oldu.UKÜ U20 kızları play-off ikinci maçı öncesi seride 1-0 öne geçti.

Esentepe E.Y.A.-YDÜ: 37-27

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kadınlar Ligi play-off ikinci maçında Esentepe Efsane yetenek Avcıları ile Yakın Doğu U20 kadınları karşılaştı. Esentepe kızlarının üstünlüğünde geçen mücadelenin ilk devresi 20-10 Esentepe Efsane kızları galibiyetiyle tamamlandı.

İlk devredeki 10 sayılık farkı maç sonuna taşımayı başaran Esentepe Efsane kızları maçı 37-27 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Maçın en skorer oyuncuları Yakın Doğu’dan 12 sayı ile oynayan Büşra Yıldız, Esentepe’den ise 17 sayı ile oynayan Şirine Della oldu.