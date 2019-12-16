UKÜ ve DAÜ galip

Üniversiteler Arası Hentbol Müsabakalarında, erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, kadınlarda ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi günü galibiyetle tamamladılar

Necmi USAL

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Hentbol Müsabakalarında ikinci hafta dün oynanan karşılaşmalar sonrasında tamamlandı.

Müsabakalar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin salonu olan UKÜ Arena’da gerçekleştirildi. Gün adına üç karşılaşma oynandı. Günün ilk maçında erkekler kategorisinde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Doğu Akdeniz Üniversitesi, 42-35 kazandı.

Günün ikinci maçı kadınlar kategorisinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında oynandı. Bu karşılaşmada ise gülen taraf 46-32’lik skorla Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi oldu.

Günün son maçı ise erkekler kategorisinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında oynandı. Çekişmeli ve zevkli geçen mücadeleyi 10 sayı farkla Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 32-22 kazandı ve haftayı galibiyetle kapattı. Üçüncü hafta maçları 23 Aralık Pazartesi günü oynanacak.