 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
41 kere maşallah
41 kere maşallah
8 0
15 0
 
Hangi meyve hangi saatte yenmeli?
Hangi meyve hangi saatte yenmeli?
16 0
Tuttuğu balığı köpekbalığı yedi
Tuttuğu balığı köpekbalığı yedi
70 0
Gaziveren’de zamana karşı yarıştılar
Gaziveren’de zamana karşı yarıştılar
9 0
9 0
Gazlı içecekler asidi kaçmadan nasıl saklanır?
Gazlı içecekler asidi kaçmadan nasıl saklanır?
23 0
banner82

UKÜ kadın hentbolcuları, Hırvatistan’a mücadele edecek

banner27

UKÜ Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbolu Turnuvasında mücadele etmek için Hırvatistan’a gidecek

UKÜ kadın hentbolcuları, Hırvatistan’a mücadele edecek
banner267

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kadın Hentbol Takımı geçtiğimiz sezon elde ettikleri şampiyonlukları ile Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbolu Turnuvası’na gitmeye hak kazandılar.

UKÜ Kadın Hentbol Takımı KKTC’yi temsil etmek için 23 Temmuz tarihinde Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbolu Turnuvası’na gidecek.

Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu (EUSA) ilk defa bu yıl faaliyet programına dâhil ettiği Plaj Hentbol Şampiyonasını, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ile ortak düzenleyecek. Plaj Hentbol Şampiyonası, 24 Temmuz-27 Temmuz tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde gerçekleşecek.

UKÜ Spor İşleri Müdürlüğü Spor Müdür Vekili ve UKÜ Kadın Hentbol Takımı antrenörü Tarkan Kayaş, ‘UKÜ Kadın Hentbol Takımının organizasyonda yer almaktan gurur duyduklarını,  UKÜ Kadın Hentbol Takımı’nın çalışmalarını CIU Arena Spor Kompleksinde sürdürdüğünü kaydederek, “Amacımız KKTC’yi en iyi şekilde temsil ederek, ülkemize başarılı bir sonuçla dönmektir.” şeklinde konuştu.

Etiketler; #UKÜ #Hırvatistan
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.