UKÜ evinde şampiyon

Hentbolda Derviş Mişon Kupası kadınlar final maçı nefesleri keserken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 35-33 mağlup edip şampiyon oldu

Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Derviş Mişon Kupası’nda kadınlar şampiyonu belli oldu.

CIU Arena’da gerçekleşen final gecesinde ilk olarak kadınlar finali izlendi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanan kadınlar finalini nefes kesen maç sonunda UKÜ takımı 35-33 kazandı.

Derviş Mişon Hentbol Kupası kadınlar finalinde UKÜ ile DAÜ takımları başabaş mücadele sergilediler. İlk devresi 17-16 UKÜ üstünlüğünde biten maçı son anlarda bulduğu sayılarla UKÜ takımı 35-33 galip tamamlarken, Derviş Mişon Kupası kadınlar şampiyonu oldu.

Kadınlar finalinde sahanın en skorer oyuncusu 14 sayı ile DAÜ’den Büşra olurken, şampiyon UKÜ’nün en skorer oyuncusu 11 sayı kaydeden Neslihan oldu.