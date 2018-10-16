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UKÜ ev sahibi avantajını kullandı

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UKÜ ev sahibi avantajını kullandı
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Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen “U19 Erkek Hentbol Ligi” Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) CIU Arena Spor Kompleksi’nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) arasında gerçekleşen müsabakada, UKÜ güçlü rakibi MGA’yı 25-22 mağlup etti.  Konu hakkında açıklama yapan UKÜ Spor Koordinatörü Tarkan Kayaş, “Kendi evimizde olmanın avantajını da kullanarak galip geldik” şeklinde konuştu. Ligin yeni başlamasından dolayı oyuncuların tam olarak hazır olmadığını belirten Kayaş, lig ilerledikçe sahada özlenen hentbolu mücadeleci bir şekilde oynayabileceklerini açıkladı. Kayaş, önemli olanın kötü oynarken de kazanabilmek olduğunu dile getirerek, yaşadığı galibiyetin başarısı için mutlu olduğunu kaydetti. 

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