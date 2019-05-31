UKÜ devam dedi

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Kadınlar Ligi final serisi ikinci maçında UKÜ, YDÜ karşısında 35-31 galip gelerek seride durumu eşitledi. Hentbol Kadınlar Ligi final serisinde UKÜ karşısında 1-0 önde olan YDÜ dün akşam CIU Arena’da oynanan serinin ikinci maçında rakibine 35-31 mağlup olurken seride durum 1-1 oldu. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 17 sayı atan YDÜ’den Havva olurken, maçın kazananı UKÜ’nün en skorer oyuncusu ise 10 sayı atan Ajda Mutlu oldu. Sezonun şampiyonunu belirleyecek serinin son maçı yarın saat 13.00’da Mağusa’da MAGEM’e ait Mağusa Arena’da oynanacak.