“Tut Elimi Projesi” hayata geçti

Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ortaklaşa düzenlediği “Tut Elimi Projesi”nde ilk çalışma dün yapıldı

Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun gerçekleştirdiği “Tut Elimi Projesi” başladı. Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan ve yönetimi, proje hakkında başbakan Tufan Erhürman’ı da ziyaret edip kendisini bilgilendirdi.

Spor Dairesi ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin de desteklediği proje kapsamında Lefkoşa Surlariçi ve civarında kalan ilkokul 3’üncü sınıf çocuklarına ücretsiz hentbol eğitimi verilecek. Haftanın 2 günü gerçekleşecek olan “Tut Elimi Projesi”nde ilk çalışma dün yapıldı. Hentbol Federasyonu antrenörlerini çalışmaları ve görüşmeleri sonucu ailelerinden de izin alınarak belirlenen 87 ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi dün ilk kez bir araya geldi.

Otobüslerle okullarından alınan çocuklar eğitmenler kontrolünde salona getirilirken, antrenman sonrası da ayni şekilde alındıkları okullarına dağıtıldı. Çocukların boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmek, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak ve ülkenin gelenek ve kültürünü küçük yaştan çocuklara aşılamayı hedefleyen projede ilk antrenman Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda yapıldı. Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan’ın da yer aldığı ilk buluşmada çocukların kayıtları yapılıp, vücut ölçüleri alınırken, gruplar belirlendi.

Hentbol Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri “Tut Elimi Projesi” hakkında başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret etti. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başkanı Hasan Karaokçu, Spor Dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu ve projede görev alan antrenörlerin de yer aldığı ziyarette “Tut Elimi Projesi”nin amacı başbakana anlatıldı.

Projeden duyduğu mutluluğu ifade eden başbakan Tufan Erhürman emek verecek tüm herkesi kutlarken, kendilerinin de imkanlar doğrultusunda gerekli desteği vereceğini ifade etti.