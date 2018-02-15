Tufan'ın zamana ihtiyacı var

K-PET Birinci Lig'in iddialı ekibi Hamitköy'ün ara transferde kadrosuna kattığı Tufan'ın sahalara dönmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var.

Gençlik Gücü ile oynanan Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ilk tur maçında oyuna girdikten kısa süre sonra rakibinin darbesi ile yere düşüp el bileği kırılan Tufan, geriye kalan 3 haftada henüz forma giyemedi.

Tufan, Akova ile Pazar günü Esat Erdoğmuş Stadı'nda oynanacak olan maçta da teknik heyet tarafından riske edilmeyecek.

3 haftalık cezası bulunan Onurcan Kanburlar ise cezası bittiği için Akova maçının kadrosunda yer alacak. 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen Mahmut Yumuşak ise maç kadrosunda yer almayacak.

Hamitköy'ün geçtiğimiz hafta oynadığı Maraş maçında hasta hasta sahaya çıkan Hüseyin Çıdamlı ile Hasan Akkuyu'nun durumları ise maç saatinde belli olacak.