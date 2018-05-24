Serdarlı’da galibiyet mutluluğu

Yıldızlar Hentbol Ligi’nde mücadele eden Serdarlı Belediyesi Hentbol Takımı, liglerdeki ilk galibiyetini almanın mutluluğun yaşıyor.

Serdarlı İlkokulu’nda, Özel Pınardan tarafından başlatılan hentbol çalışmaları meyvelerini vermeye başlarken, 4 yıllık çalışmanın ardından Yıldızlar Hentbol Ligi’nde oynayan bir takım kazanan Serdarlı Belediyesi geçtiğimiz hafta oynanan Yükseliş takımı ile yaptığı karşılaşmayı 42-37 kazanarak liglerdeki ilk galibiyetine ulaştı.

Takımın antrenörlüğünü üstlenen Özel Pınardan, galibiyetle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Yağmur çamur demeden, beton zemin üzerinde çalışarak bu galibiyeti köyümüze getiren gençlerimize teşekkür ederiz.” dedi.