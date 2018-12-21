Şampiyonluklar UKÜ ve Yükseliş'in

U - 19 Ligleri Final serisi 2. karşılaşmaları dün akşam Atatürk Spor Salonu'nda oynandı. Erkeklerde Yükseliş, Kadınlarda ise UKÜ, ikinci maçlarında da galip gelerek seride 2-0 öne geçip U-19 Ligi'nde şampiyonluk kupalarını kaldırdılar. UKÜ, Esentepe'yi 36-25, Yükseliş ise UKÜ'yü 25-21 mağlup etti.