Şampiyonlar DAÜ ve UKÜ

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği, Telsim’in katkıları ile gerçekleştirilen KTSYD Hentbol Kupası’nda erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi, kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi şampiyon oldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen KTSYD Hentbol Kupası, dün akşam oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı. “Bağımlılığımız spor, tutkumuz hentbol” sloganı ile, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği, Telsim’in katkıları ile gerçekleştirilen kupada erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) şampiyon oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan ilk final mücadelesinde DAÜ ile Gençlik Gücü büyük erkek takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 16-15 DAÜ üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın sonunda DAÜ rakibini 34-30 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Erkekler finalinin ardından büyük kadınlar finalinde UKÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşılaştı. Rakibini 28-25 mağlup eden UKÜ, KTSYD Kupası’nı şampiyon olarak tamamladı.



