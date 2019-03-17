banner255
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
12 0
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
16 0
 
30 0
9 0
Burcuna göre çocuklara hangi isimler verilmeli?
Burcuna göre çocuklara hangi isimler verilmeli?
27 0
Hurmalar birer birer tükeniyor
Hurmalar birer birer tükeniyor
31 0
Böyle girişimlere ihtiyacımız var
Böyle girişimlere ihtiyacımız var
34 0
banner82

Şampiyon YDÜ

banner27

Yakın Doğu Üniversitesi U17 Takımı, Yükseliş U17 Takımı arasındaki mücadeleden 37-26’lık skorla galip ayrılan YDÜ,sezonun şampiyonluğunu elde etti

banner262
Şampiyon YDÜ
banner267

Hentbol Federasyonu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U17 Erkekler Ligi final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) U17 takımı ile Yükseliş U17 takımları karşı karşıya geldi.

Serinin ikinci maçı RA 25 Spor Salonu’nda oynandı. İlk devreyi 17-8 önde tamamlayan YDÜ U17 takımı mücadeleden 37-26’lık skorla galip ayrılarak sezonun şampiyonluğunu elde etti.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 15 sayı ile YDÜ’den Cemil olurken, 26 sayı bulan Yükseliş takımında Mehmet 12 sayı kaydetti.

Yaşama Sporla Bağlan U17 Kadınlar Ligi’nde final serisi ikinci maçı bugün Şahlanspor ile UKÜ U17 kadınları arasında saat 12.00’da CIU Arena’da oynanacak. Şahlanspor ile UKÜ U17 kadınları arasındaki final serisinde ilk maç önceki gün Girne’de oynanmış ve UKÜ kızları maçı 27-26 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.