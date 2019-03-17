Şampiyon YDÜ

Yakın Doğu Üniversitesi U17 Takımı, Yükseliş U17 Takımı arasındaki mücadeleden 37-26’lık skorla galip ayrılan YDÜ,sezonun şampiyonluğunu elde etti

Hentbol Federasyonu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U17 Erkekler Ligi final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) U17 takımı ile Yükseliş U17 takımları karşı karşıya geldi.

Serinin ikinci maçı RA 25 Spor Salonu’nda oynandı. İlk devreyi 17-8 önde tamamlayan YDÜ U17 takımı mücadeleden 37-26’lık skorla galip ayrılarak sezonun şampiyonluğunu elde etti.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 15 sayı ile YDÜ’den Cemil olurken, 26 sayı bulan Yükseliş takımında Mehmet 12 sayı kaydetti.

Yaşama Sporla Bağlan U17 Kadınlar Ligi’nde final serisi ikinci maçı bugün Şahlanspor ile UKÜ U17 kadınları arasında saat 12.00’da CIU Arena’da oynanacak. Şahlanspor ile UKÜ U17 kadınları arasındaki final serisinde ilk maç önceki gün Girne’de oynanmış ve UKÜ kızları maçı 27-26 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.