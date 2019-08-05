Salonsuz şampiyonlar, salonun tamamlanmasını bekliyorlar

Salon sporları denildiğinde akla gelen ilk kulüplerden olan Esentepe, 2019 yılının tamamlanmasına kısa süre kala,

Özellikle hentbol ve voleybolda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Esentepe ve bölgesi, "Salonsuz şampiyonlar" olarak anılıyorlar.

2012 yılında temeli atılmasına rağmen, salonun henüz tamamlanmaması, kulübü ve gençleri büyük sıkıntıya sokuyor. Girne'deki salonda veya açık ortamda çalışmak zorunda kalan Esentepeli sporcular, bu durumdan maddi - manevi oldukça yıpranırlarken, salonun bir an önce tamamlanmasını bekliyorlar.