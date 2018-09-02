Plajda son şampiyonlar belirlendi

Plaj Hentbolunda sezonun ikinci ve son turnuvası olan Kezban Bürüncük Kolozali Turnuvası sonunda genç erkeklerde Tabba Lamarina, genç kızlarda Örensel Cyprus Steam, büyük kadınlarda Örensel Cyprus Steam ve büyük erkeklerde Cafe Sumi şampiyonluğa ulaştılar

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ve Gönyeli Belediyesi ile KKTC Hentbol Federasyonu'nun katkılarıyla Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübünün organize ettiği Kezban Bürüncük Kolozali Anı Hentbol Turnuvası tamamlandı. Dün oynanan yarı final ve final maçları sonunda genç erkeklerde Tabba Lamarina, genç kızlarda Örensel Cyprus Steam, büyük kadınlarda Örensel Cyprus Steam ve büyük erkeklerde Cafe Sumi rakiplerini yenerek şampiyon oldular. 2 gün boyunca 42 karşılaşmanın oynandığı turnuvanın ilk gününde ilk defa gece maçları oynandı.

Turnuva sonunda ödülleri Genç Erkekler birincisine Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Genç Erkekler ikincisine Havva Öksüzoğlu, Büyük Erkekler birincisine KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Büyük Erkekler ikincisine Yükseliş İhtisas Spor Kulübü yöneticisi Adem Bürüncük, Genç Kızlar birincisine Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyesi Harika Kıral, Genç Kızlar ikincisine Mustafa Bürüncük, Büyük Kadınlar birincisine Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük, Büyük Kadınlar ikincisine KKTC Hentbol Federasyonu Ceza Kurulu başkanı Av. Cemre Günsel verdiler.

Dereceye Girenler

Genç Kız

1.Örensel Cyprus Steam

2.Darbaz

Genç Erkek

1.Tabba Lamarina

2.Yükseliş

Büyük Kadın

1.Örensel Cyprus Steam

2.UKÜ

Büyük Erkek

1.Cafe Sumi

2.Yükseliş B