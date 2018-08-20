banner107
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
13 0
Karnaval havasında festival
Karnaval havasında festival
47 0
Hazırlık maçları artıyor
Hazırlık maçları artıyor
394 0
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
311 0
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
129 0
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
175 0
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
269 0
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
293 0
banner82
banner147

Plajda ilk şampiyonlar belirlendi

banner27

Sezonun ilk plaj hentbolu turnuvası Hentbol Federasyonu ile Yeniboğaziçi Belediyesi işbirliğinde gerçekleşti. Yıldız bayanlarda Darbaz, yildiz erkeklerde MGA, büyük bayanlarda Eminem Restorant ve büyük erkeklerde ise Handbulls şampiyon oldular

Plajda ilk şampiyonlar belirlendi
banner137

Yeniboğaziçi Belediyesi ve Hentbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen sezonun ilk plaj hentbolu turnuvası dün akşam oynanan final maçları ile son buldu.

Büyükler ve Yıldızlar olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen turnuvada maçlar Yeniboğaziçi Belediye Plajı’nda oynandı ve turnuva 2 gün sürdü.

Büyük Erkeklerde 8, Büyük Kadınlarda 4, Yıldız Erkeklerde 3 ve Yıldız Kızlarda 8 takımın mücadele ettiği turnuvada toplam 3 bin TL para ödülü dağıtıldı.

10.YeniboğaziçiPulya Festivali kapsamında gerçekleşen plaj hentbolu turnuvasında ilk olarak yıldızlar finalleri oynandı.

Yıldız bayanlar finalinde karşılaşan Darbaz-UKÜ takımlarının mücadelesinde kazanan Darbaz oldu ve Darbaz bayanları şampiyonluk ödülü olan 500 TL'nin sahibi oldu.

Yıldız erkekler finalinde ise Team Gancelli ile MGA karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin kazananı ise MGA oldu ve 500 TL şampiyonluk ödülünü alan taraf oldu.

Yıldızlar finalinden sonra büyükler finaline geçildi. Ilk final bayanların oldu. Büyük bayanlar finalinin kazananı Mustafa Tahsin Costruction takımını mağlup eden Eminem Restorant oldu. Eminem Restoran bayanları ayni zamanda bin TL'lik ödülü de kazanmış oldu.

Son final maçında ise Handbulls-Royal Canin büyük erkekler karşılaştı ve bu mücadelenin kazananı Handbulls erkekleri bin TL'lik para ödülün sahibi oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen törende takımlara para ödüllerini ve kupaları Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ile diğer yetkililer verdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.