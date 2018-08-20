Plajda ilk şampiyonlar belirlendi

Sezonun ilk plaj hentbolu turnuvası Hentbol Federasyonu ile Yeniboğaziçi Belediyesi işbirliğinde gerçekleşti. Yıldız bayanlarda Darbaz, yildiz erkeklerde MGA, büyük bayanlarda Eminem Restorant ve büyük erkeklerde ise Handbulls şampiyon oldular

Yeniboğaziçi Belediyesi ve Hentbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen sezonun ilk plaj hentbolu turnuvası dün akşam oynanan final maçları ile son buldu.

Büyükler ve Yıldızlar olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen turnuvada maçlar Yeniboğaziçi Belediye Plajı’nda oynandı ve turnuva 2 gün sürdü.

Büyük Erkeklerde 8, Büyük Kadınlarda 4, Yıldız Erkeklerde 3 ve Yıldız Kızlarda 8 takımın mücadele ettiği turnuvada toplam 3 bin TL para ödülü dağıtıldı.

10.YeniboğaziçiPulya Festivali kapsamında gerçekleşen plaj hentbolu turnuvasında ilk olarak yıldızlar finalleri oynandı.

Yıldız bayanlar finalinde karşılaşan Darbaz-UKÜ takımlarının mücadelesinde kazanan Darbaz oldu ve Darbaz bayanları şampiyonluk ödülü olan 500 TL'nin sahibi oldu.

Yıldız erkekler finalinde ise Team Gancelli ile MGA karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin kazananı ise MGA oldu ve 500 TL şampiyonluk ödülünü alan taraf oldu.

Yıldızlar finalinden sonra büyükler finaline geçildi. Ilk final bayanların oldu. Büyük bayanlar finalinin kazananı Mustafa Tahsin Costruction takımını mağlup eden Eminem Restorant oldu. Eminem Restoran bayanları ayni zamanda bin TL'lik ödülü de kazanmış oldu.

Son final maçında ise Handbulls-Royal Canin büyük erkekler karşılaştı ve bu mücadelenin kazananı Handbulls erkekleri bin TL'lik para ödülün sahibi oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen törende takımlara para ödüllerini ve kupaları Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ile diğer yetkililer verdi.