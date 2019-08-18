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Plaj hentboluna da Esentepe damgası

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Sezonun ilk plaj hentbolu turnuvası hafta sonu Yeniboğaziçi’nde gerçekleşti. Dört kategoride oynanan turnuvada Esentepe takımları üç kategoride şampiyon oldular

Plaj hentboluna da Esentepe damgası
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KKTC Hentbol Federasyonu ile Yeniboğaziçi Belediye işbirliğinde düzenlenen sezonun ilk plaj hentbolu şampiyonası tamamlandı.

Yeniboğaziçi Belediyesi sponsorluğunda ve Pulya Festivali kapsamında düzenlenen sezonun ilk plaj hentbolu turnuvasında büyükler ve gençler iki gün boyunca şampiyonluk mücadelesi yaptı.

Büyükler kategorisinde para ödülünün de verildiği turnuvadagenç erkek, genç kız, büyük erkek ve kadınlarda sezonun ilk plaj hentbolu şampiyonları belirlendi.

İlk gün 41 maç ve ikinci gün oynanan 6 maçın ardından play-offlar oynandı. Daha sonra ise finallere geçildi.

Yeniboğaziçi plajında gerçekleşen turnuvada büyük erkeklerde 6, kadınlarda 4, genç erkeklerde 4 ve genç kızlarda 5 olmak üzere toplam 19 takımda 100den fazla sporcu mücadele etti.

Turnuvada finallerde alınan sonuçlar ve şampiyon olan takımlar şöyle:

GENÇ ERKEK

Esentepe-Orhan’ın Yeri: 2-0  (Şampiyon Esentepe)

GENÇ KIZ

Esentepe-CIU: 2-0  (Şampiyon Esentepe)

KADINLAR

Esentepe-Cahit Necipoğlu Ltd: 2-1 (Şampiyon Esentepe

BÜYÜK ERKEK

Espada Sigorta- Gençlik Gücü: 0-2 (Şampiyon GG

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