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Plaj Hentbol heyecanı, Esentepe'ye taşınacak

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Plaj Hentbol heyecanı, Esentepe'ye taşınacak
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Hentbol Federasyonu, Esentepe Belediyesi ile iş birliğinde Esentepe Belediyesi Plaj Hentbol Turnuvası düzenleyecek.

Esentepe Belediyesi Plaj Hentbol Turnuvası, 7-8 Eylül tarihlerinde, Büyükler ve gençler kategorisinde yapılacak. Büyükler kategorisinde yaş sınırı olmayacak. Gençler kategorisi 2000, 2001, 2002.... ve üzeri olacak.

Gençler kategorisinde katılım ücreti alınmayacak. Sadece Büyükler kategorisinde katılacak takımlardan 250 TL katılım ücreti alınacak. Büyükler kategorisi para ödüllü olacak. Kayıtlar, 06 Eylül saat 12 : 00'ye kadar alınacak.

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