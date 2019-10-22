Özbekistan, Kosova’yı devirdi

Cumhuriyet Kupasında gecenin ikinci maçında konuk iki ülke Kosova ile Özbekistan U18 Erkek Milli Takımları, Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiler.

Baştan sonra kıyasıya çekişmeye sahne olan maçın ilk devresi 13-19 Özbekistan üstünlüğünde bitti ancak ikinci devre Kosova skore dengeyi getirdi. Son ana kadar heyecanın devam ettiği mücadeleyi 2 sayı farkla kazanan Özbekistan’da en skorer oyuncu 8 forma numarası ile 10 sayı atan Alimbekov Azizbek oldu. Kosova U18 erkeklerinde ise 11 sayı ile oynayan 14 forma numaralı Qlirim Rana idi.