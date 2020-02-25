Ortaokul kızlarda değişmez şampiyon Demokrasi

Haspolat’taki CIU Arena Salonu’nda oynanan kızlar hentbol final maçı sonunda rakibi Oğuz Veli Ortaokulu'nu mağlup eden Demokrasi Ortaokulu yine şampiyon oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ortaokullar arası hentbol birinciliği sona erdi.Haspolat’taki CIU Arena Salonu’nda oynanan kızlar hentbol final maçı sonunda şampiyon yine Demokrasi Ortaokuluoldu. Kızlar finalinde Oğuz Veli Ortaokulu’nu mağlup eden Demokrasi Ortaokulu mutlu sona ulaşırken,Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun’dan kupasını aldı. Rakibini rahat bir şekilde 17-5lik skorla geçerek şampiyon olan Demokrasi Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, Türkiye’de 17-24 Mart tarihlerinde Kahramanmaraş’ta yapılacak finallere katılmaya hak kazandı.