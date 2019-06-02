Ortak hedefleri şampiyonluk

Gençlik Gücü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımları arasındaki Hentbol Erkekler Süper Ligi final serisi yenilenen Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Zorlu seri öncesinde UKÜ antrenörü Bora Liman, UKÜ takım kaptanı Şemsi Yıldırım, GG antrenörü Turgut Karamanoğlu ve GG takım kaptanı Suat Erosal açıklamalarda bulunarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söylediler

Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Erkekler Süper Ligi’nde final serisi bugün Atatürk Spor Salonu’nda başlıyor.

Gençlik Gücü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları arasındaki final serisi yenilenen Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Zorlu seri öncesinde UKÜ antrenörü Bora Liman, UKÜ takım kaptanı Şemsi Yıldırım, GG antrenörü Turgut Karamanoğlu ve GG takım kaptanı Suat Erosal açıklamalarda bulundular.

LİMAN: KUPAYI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

UKÜ antrenörü Bora Liman'ın açıklamaları şöyle:

"UKÜ erkek hentbol takımı olarak sezona iyi bir başlangıç yapamadık. Sezon başında takımdan ayrılan sporcularımız olurken, takıma yeni katılan sporcularımız da oldu.

Aramıza katılan yeni sporcuları takıma adapte etmek çok da kolay olmadı. Bu genç ve yürekli delikanlılar ile iyi mücadele edip sezonun sonunda finale kalmak beni çok mutlu etti.

Bütün sporcularım ile gurur duyuyorum. Final maçında ise kupayı kazanmak için elimizden

geleni yapacağız. Yensek de yenilsek de UKÜ logosunu en iyi bir şekilde temsil edeceğiz. İki takıma da finalde başarılar dilerim."

YILDIRIM: TAKIMIMIZA GÜVEN TAM

UKÜ takım kaptanı Şemsi Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Zorlu geçen inişli çıkışlı bir lig periyodunun sonunda finale kalmayı başardık. Öncelikle amacımız seyircilerimize ve hentbol camiasına heyecanı bol bir maç seyrettirmektir.

Play - Off turundaki en genç kadroya sahibiz. Umarım her şey istediğimiz gibi gider

ve sonunda hedefimiz olan lig kupasını UKÜ camiasına getiririz. Hocamıza ve takımımıza güvenimiz tamdır. Rakip takıma başarılar dilerim "

KARAMANOĞLU: BAŞARILI BİR FİNAL SERİSİ DİLERİM

GG antrenörü Turgut Karamanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"2018-2019 hentbol sezonuna erken ve yüksek tempolu antrenmanlarla başladık. Sezon başında ve devamında yaptığımız transferler ile takım omurgasını güçlendirdik.

Süreci ve Play-Off öncesini mağlubiyetsiz tamamladık. Play-Off serisinde güçlü rakibimiz

DAÜ’ ye yenilip, seriyi 1-1 noktasına getirdik. 2. maçımızı kazanarak final oynamaya hak kazandık. Finalde, ligimizin genç ve etkili takımı UKÜ ile karşı karşıya geleceğiz.

Gerek rakibimize gerek maçları yönetecek hakem ekibine güzel ve başarılı bir final serisi dilerim."

EROSAL: KUPAYI MÜZEMİZE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ

GG takım kaptanı Suat Erosal'ın açıklamaları şöyle:

"Gençlik Gücü ailesi olarak bu yıla yeni transferlerimizle daha güçlü ve iddialı bir takım olarak sezona başladık.

Sırası ile Derviş Mişon Kupası, KTSYD Kupası ve Federasyon Kupasını müzemize götürdük. Sıra en değerli kupa olan lig kupasına geldi. Hocalarımız bizi finale çok iyi hazırladı. Bu kupayı da müzemize götürmek istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz.

Hak edenin kazanacağı bir şampiyonluk olmasını temenni ederim. Rakibimize başarılar dilerim."