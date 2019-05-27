Hentbol Kadınlar Süper Lig final serisi UKÜ ile YDÜ arasında oynanacak. Bu akşam başlayacak olan final serisi öncesinde YDÜ antrenörü Çiler Demirtay, YDÜ takım kaptanı Çağla Özenen, UKÜ antrenörü Tarkan Kayaş, UKÜ takım kaptanı Rabia Betül Çamlı, seriyle ilgili düşüncelerini açıklarlarken, ortak hedefleri şampiyonluk oldu

2018 - 2019 Hentbol Kadınlar Süper Lig final serisi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında oynanacak.

Bu akşam YDÜ RA25 Spor Salonunda saat 19:00’da başlayacak olan final serisi öncesinde

YDÜ antrenörü Çiler Demirtay, YDÜ takım kaptanı Çağla Özenen, UKÜ antrenörü Tarkan Kayaş, UKÜ takım kaptanı Rabia Betül Çamlı, seriyle ilgili düşüncelerini açıkladılar.

Şampiyonluğa ulaşmak isteyen her 2 takımın antrenör ve takım kaptanlarının açıklamaları şöyle:

Demirtay: Takımıma güvenim tam

"Öncelikle centilmence geçecek hak edenin kazanacağı bir final serisi dilerim. Çok çekişmeli, zor, temposu yüksek izleyiciye ve bize keyif veren final gibi geçen bir yarı final maçından çıktık. Bu da takımımın motive olmasını sağladı. Takım olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Sporcularıma, takımıma güvenim inancım tamdır."

Özenen: Kupayı kazanmak için mücadele vereceğiz

"Ligde istediğimiz sonuca ulaşamasak da hiçbir zaman inancımızdan vaz geçmedik.

Zaman zaman motivemiz düşse de, hocamızın inancı bize olan güveni,bizleri tekrardan motive etti. Finalde de son maçlarda yakaladığımız seriyi devam ettirip kupayı kazanmak için son ana kadar mücadele vereceğiz."

Kayaş: UKÜ’nün hedefi şampiyonluk

"İlk defa büyük bayanlar lig finali oynayacak olmanın heyecanı içerisindeyim. Yıllarca böylesi finallerde boy göstermiş olan tecrübeli rakibimize karşı işimiz hiç de kolay olmayacak.

Lig içerisinde YDÜ takımının puan almaması kimseyi yanıltmasın. Herkesin kesin finalist dediği DAÜ gibi güçlü bir ekibi play-off dışında bıraktılar.

Güzel ve çekişmeli bir final serisi olacağına inanıyorum. Biz antrenörler için dayanılmaz bir

süreç olacaksada, seyircileri için seyir zevki harika bir maç olacaktır. UKÜ olarak hedefimiz şampiyonluktur. Bunu da başaracak güce ve yeteneğe sahibiz. "

Çamlı: Şampiyon olmak istiyoruz

"Artık ligin son final maçlarındayız. Buraya kadar takım olarak iyi mücade ederek geldik. Ligin en genç takımıyız. Hocamız ile son çalışmalarımızı yaptık. Final serisinden de başarı ile çıkarak şampiyon olmak istiyoruz. "